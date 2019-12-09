شكرا لقرائتكم خبر عن الملك سلمان يعتمد ميزانية 2020 بقيمة 1020 مليار ريال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت فضائية "العربية"، فى خبر عاجل لها، أن الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود خادم الحرمين الشريفين، وقع على اعتماد ميزانية السعودية 2020، وأعلن الملك سلمان عن ميزانية 2020 بقيمة 1020 مليار ريال.

وأضاف الملك سلمان: "عازمون على الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية"، مشيراً إلى تمديد العمل بتوزيع بدل غلاء المعيشة لمدة عام في السعودية.

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وأعلن خادم الحرمين عن ميزانية 2020 بإنفاق 1020 مليار ريال تعادل 272 مليار دولار وإيرادات 833 مليار ريال، مشيراً إلى أن ميزانية 2020 تتضمن عجزا بقيمة 187 مليار ريال.

وأوضح أن ميزانية 2019 الفعلية تضمنت نفقات بـ 1048 مليار ريال وإيرادات بـ 917 مليار ريال، وتضمنت عجزا بقيمة 131 مليار ريال تعادل 4.7% من الناتج المحلي الإجمالي، وذكر أن مديونية السعودية حتى نهاية 2019 وصلت إلى 678 مليار ريال تشكل 24% من الناتج المحلي.

وتابع: "ميزانية 2020 تخصص 19% لقطاع التعليم والتنمية البشرية"، أى تخصيص نحو 194 مليار ريال لقطاع التعليم والتنمية البشرية في السعودية في 2020.