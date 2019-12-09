شكرا لقرائتكم خبر عن هل سيتم غلق BBC قريباً بسبب التمويل؟.. رئيس وزراء بريطانيا يجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم الاثنين، إن مستقبل تمويل هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" يجب أن يكون موضع تساؤل، حيث إنه من غير الواضح ما إذا كان يجب الاستمرار في دعم الشبكة بالمال العام.

وبحسب وكالة "رويترز" البريطانية، تساءل جونسون عما إذا كان تمويل "بي بي سي" من خلال أموال الضرائب يتناسب والعصر الحديث، موضحا:"أنا تحت ضغط لعدم الارتجال من دون دراسة، لكن عليكم أن تسألوا أنفسكم ما إذا كان هذا النوع من نهج تمويل التلفزيون، مؤسسة إعلامية، منطقي على المدى البعيد، بالنظر إلى الطريقة التي تدير بها بعض المؤسسات الأخرى تمويلها"

وتابع أن طريقة تمويل "بي بي سي" من أموال الضرائب قد يحمل انعكاسا، "كم من الوقت يمكنك تبرير نظام حيث يتعين على كل شخص لديه جهاز تلفزيون أن يدفع لتمويل مجموعة معينة من القنوات التلفزيونية والإذاعية، هذا هو السؤال"

Advertisements

واكتفى جونسون بانتقاد عملية تمويل BBC متجنبا الحديث عن بيعها أو عرض أفكار أخرى.