شكرا لقرائتكم خبر عن استطلاع للرأى: تحالف "أزرق- أبيض" سيحصل على 35 مقعداً بانتخابات الكنيست والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف استطلاع للرأي أجري قبل يومين من حل الكنيست النقاب عن أن تحالف "أزرق -أبيض" سيحصل على 35 مقعدًا، فى الانتخابات المقبلة، بينما يحصل الليكود على 34 مقعدًا، أما "القائمة المشتركة" التي تمثل العرب في إسرائيل برئاسة أيمن عودة، فتحتفظ بموقعها كثالث أكبر كتلة برلمانية في الكنيست بـ 13 مقعدًا.

وذكرت هيئة الإذاعة الإسرائيلية أن حزب "اسرائيل بيتنا" برئاسة أفيجدور ليبرمان يتراجع ليحصل على 7 مقاعد فقط، أما تكتل أحزاب اليمين: حزب "يهدوت هتوراة" المتدين برئاسة يعكوف ليتسمان، وحزب "شاس" المتدين برئاسة آريه درعي يحصلان على 8 مقاعد لكل حزب، وحزب "اليمين الجديد"، برئاسة آيليت شاكيد تحصل على 6 مقاعد.

أما أحزاب اليسار: فأظهر الاستطلاع أن تحالف "العمل-جيشر" برئاسة عمير بيرتس ينخفض بعدد المقاعد ليحصل على 5 مقاعد فقط، "المعسكر الديموقراطي" برئاسة نيتسان هوروفتس يحصل على 4 مقاعد.

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وأظهر الاستطلاع أن 41% من المستطلعة آراؤهم يفضلون أن يكون بنيامين نتنياهو رئيساً للوزراء، لكن بيني جانتس يأتي قريبًا من نتنياهو، على الرغم بنسبة 38% فيما نسبة الخطأ المحتملة في مثل هذا الاستطلاع هي 3% مما يجعل نتيجتيهما تكاد تكون متطابقة.