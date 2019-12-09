موجز6.. السيسى يؤكد لوزير دفاع الجبل الأسود ضرورة معالجة جذور الإرهاب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر موقع ”الخليج 365” عددا من الأخبار والموضوعات المهمة خلال الساعات الماضية، على رأسها، الرئيس عبد الفتاح السيسى يؤكد لوزير دفاع الجبل الأسود ضرورة معالجة الجذور الرئيسية للإرهاب.

فيما يلى موجز أخبار ”الخليج 365” للساعة السادسة مساء..

السيسى يؤكد لوزير دفاع الجبل الأسود ضرورة معالجة الجذور الرئيسية للإرهاب

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بريدراج بوسكوفيتش، وزير دفاع جمهورية الجبل الأسود، وذلك بحضور الفريق أول محمد زكى وزير الدفاع والإنتاج الحربى.

الصحة: سد احتياجات المواطنين من التطعيمات المختلفة والأرصدة كافية

أكد قطاع الطب الوقائى بوزارة الصحة والسكان، أن أرصدة الطعوم المختلفة بالوزارة آمنه وتكفى الاستخدام المنتظم للمواطنين وأضاف الطب الوقائى أن وزارة الصحة تولى أهمية بالغة لتدعيم البرنامج الموسع للتطعيمات.

البنك المركزى: 50 مليار جنيه للتمويل العقارى لشقق 150 متر بقيمة 2.2 مليون جنيه

قال جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزى المصرى، اليوم الاثنين، إن المبادرة الخاصة بالتمويل العقارى بإجمالى تمويل مستهدف بقيمة 50 مليار جنيه، للوحدات السكنية التى لا تزيد مساحتها عن 150 متر مربع، وأن تكون كاملة التشطيب وأجل التمويل 20 عاما، وألا يكون قد استفاد من برامج الإسكان الاجتماعي، يزيد سعر الوحدة عن 2.25 مليون جنيه كحد أقصى، بسعر فائدة 10% متناقصة .

الرقابة الإدارية: أعدنا للدولة 9.3 مليار جنيه من كشف المخالفات ومكافحة الفساد

أسهمت هيئة الرقابة الإدارية، خلال الفترة من أول سبتمبر عام 2018 وحتى الأن، فى الكشف عن العديد من المخالفات وتحقيق عوائد مالية للدولة، ومكافحة الفساد، واتخاذ الإجراءات الوقائية المانعة له، وتلبية مطالب قطاعات الدولة والمواطنين

رئيس الوزراء يتابع إجراءات تطبيق الحد الأدنى للأجور وتسوية النزاعات الضريبية

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا، اليوم، مع الدكتور محمد معيط، وزير المالية، ومسئولى الوزارة؛ لمتابعة إجراءات تطبيق قرار زيادة الحد الأدنى للأجور، وكذا الإجراءات التى اتخذتها الوزارة لتسوية النزاعات الضريبية، قبل الوصول إلى مرحلة التقاضي.

فيديو.. دار الإفتاء: الدعاء بإطالة العمر جائز ومستحب شرعا

أكد الدكتور مجدى عاشور، المستشار العلمى لمفتى الجمهورية، وأمين الفتوى فى دار الإفتاء المصرية، أن الدعاء بإطالة العمر هو جائز ومستحب شرعا.

الاتحاد الأوروبى يبحث خيارات الرد على اتفاق "أنقرة" مع حكومة "السراج"

أجرى وزراء خارجية الاتحاد الأوروبى، اليوم الإثنين، مشاورات حول كيفية الرد على اتفاق "مثير للجدل" بين تركيا وحكومة فايز السراج فى "طرابلس" الليبية، فى خطوة قد تسمح لتركيا بأن تصل إلى منطقة اقتصادية متنازع عليها عبر البحر المتوسط.

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رفع الجلسة العامة للبرلمان بعد الموافقة على 9 قوانين تخص الغاز والبترول

رفع الدكتورعلى عبد العال رئيس مجلس النواب الجلسة العامة للبرلمان، واعلن ان الجلسة العامة تعقد غدا الساعة الثانية عشر

ارتفاع أسعار الذهب جنيهين اليوم.. وعيار 21 يسجل 660 جنيها للجرام

ارتفعت أسعار الذهب فى التعاملات اليوم الاثنين فى مصر، بقيمة جنيهين إذ سجل عيار الذهب 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر خاصة بمحافظات الوجه القبلي 660 جنيها للجرام، حتى صياغة هذه السطور.

الأرصاد: سقوط أمطار على السواحل الشمالية غدا.. والصغرى بالقاهرة 15 درجة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الثلاثاء، ارتفاع طفيف ومؤقت فى درجات الحرارة ليسود طقس دافئ على كافة الأنحاء نهارا بارد ليلا.

صالح جمعة ينتظم فى مران الأهلي بعد تعافيه من إصابة الضامة

انتظم صالح جمعة لاعب الأهلي فى مران الفريق اليوم، الاثنين، بعد اكتمال جاهزيته وتعافيه من الإصابة التى اشتكى منها وأبعدته عن تدريبات فريقه خلال الفترة الماضية.

الزمالك يعرض على "فتح الله" منصب مدير الكرة بالنادى

كشف مصدر مقرب من محمود فتح الله مدافع الزمالك السابق أنه تلقى عرضاً من النادى الأبيض لتولى منصب مدير الكرة فى الجهاز الفنى للفريق الفترة الحالية بعد تسوية أزمة مستحقات اللاعب.

رئيس الوزراء: نرحب بالاستثمارات السعودية في مصر.. ونعمل علي تذليل العقبات أمام المستثمرين وحل مشكلاتهم.. والسفير السعودي بالقاهرة: توجه من المستثمرين السعوديين لزيادة استثماراتهم في مصر بهذه المرحلة

التقي الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأثنين ، أعضاء مجلس الأعمال المصري السعودي، بحضور المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، والمهندس محمد السويدي، رئيس إتحاد الصناعات، والمهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقارى، وعن الجانب السعودي حضر السفير أسامة نقلي، سفير المملكة العربية السعودية، والشيخ بندر العامري، رئيس مجلس الأعمال المصري السعودي، وأعضاء المجلس.

المستشار عمر مروان لـ"النواب": تقرير مصر عن حالة حقوق الإنسان أمام المجلس الأممى كشف زيف الآلة الإعلامية العدائية.. ولم يطعن أحد على أى معلومة وردت به.. وهناك حالات يدعى ذويهم اختفاءهم قسريا وهم منضمون لـ"داعش"

أكد المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، أن استعراض مصر تقريرها أمام الآلية الدورية الشاملة الأممى لحقوق الإنسان أحد أهم المكاسب التى تحققت الفترة الماضية، لاسيما وأنه وضع المجتمع الدولى أمام حقيقة الأوضاع فى القاهرة، وكشف حجم زيف الآلة الإعلامية العدائية، مشيراً إلى ما لاقاه التقرير من صدى طيب، قائلاً: لم يشهد أى طعن تجاه أى معلومة وردت به، أو إشارة إلى وجود معلومات غير صحيحة به.