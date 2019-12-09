بالصور.. انطلاق مؤتمر أدباء مصر على أغاني السمسمية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عاطف:
انطلق مؤتمر أدباء مصر، مساء اليوم الاثنين، بحضور الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، وذلك بمسرح المركز الثقافي، بمشاركة أكثر من 350 أديبًا ومثقفًا.
بدأ حفل الافتتاح بفقرة فنية تضمنت عددًا من أغاني السمسمية البورسعيدية، كما قدم عددًا من المواهب الشابة بالمحافظة أغنية خاصة بالمؤتمر، وقد لاقت تفاعلاً كبيرًا من الحضور.
يأتي المحور الرئيسي لهذه الدورة تحت عنوان "الحراك الثقافي وأزمة الوعي.. إبداعًا وتلقيًا"، كما اختير الشاعر بيرم التونسى شخصية العام للمؤتمر.
وقررت الأمانة العامة للمؤتمر في هذه الدورة تكريم اسم 15 أديبًا ومبدعًا من الراحلين خلال الدورتين الماضية والمقبلة وهم: الشاعر الدكتور محمد أبو دومة، الأديب عبد الوهاب الأسوانى، الشاعر والناقد خالد محمد الصاوي، الشاعر والإعلامي وسام الدويك، الأديب فؤاد حجازي، الروائي حسين عبد العليم، الشاعر إبراهيم سكرانة، الشاعر والمترجم بشير السباعي، أحمد محمود مبارك، الروائية نجوى شعبان، الناقد المسرحى الكبير أحمد سخسوخ، الشاعر محمد كشيك، الناقد إبراهيم فتحى، الناقد جابر الوكيل، الناقد ربيع مفتاح.
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