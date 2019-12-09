نائب وزير الزراعة تبحث مع وفد دنماركي التعاون في الثروة الحيوانية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

بحثت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة مع وفد كبير من رجال الأعمال في الدنمارك برئاسة ممثل المجلس الدنماركي للزراعة والغذاء والملحق التجاري بسفارة الدنمارك، أوجه التعاون المختلفة في مجال الإنتاج الحيواني والزراعي والاستفادة بالتقدم التكنولوجي بالدنمارك في هذا المجال.

وقالت محرز إنه تم استعراض ومناقشة العديد من النقاط الحيوية محل الاهتمام المشترك لكلا البلدين وكيفية التعاون فى استيراد عجلات العشار وتحت العشار لإنتاج الألبان واللحوم من الدنمارك، والتي تتناسب مع صغار المربين والأسعار التنافسية.

وأضافت أنه تم الاتفاق على تقييم النظام الكلي لنظام سلامة المنشآت المصدرة للحيوانات الحية واللحوم بكافة عناصر سلسلة الإنتاج والتصنيع بدءا من المزارع مرورا بالمجازر والتجهيز طبقا للمواصفات القياسية الدولية لسلامة الغذاء، وذلك في إطار اعتماد نظام جديد لتقييم المنشآت المصدرة للحيوانات الحية واللحوم إلى مصر من الدانمارك بديلا عن النظام القديم للتقييم الفردي للمنشآت والمجازر.

وأوضحت نائب وزير الزراعة أنه تم الاتفاق على تبادل الخبرات والزيارات الميدانية بين البلدين للاستفادة من الخبرة الدنماركية في مزارع الألبان ونقل التكنولوجيا الحديثة في مجال تكنولوجيا المعلومات وإدارة المزارع وتقديم المساعدة الفنية وتدريب الأطباء البيطريين المصريين على التحسين الوراثي والتلقيح الصناعي للاستفادة من جينات الحيوانات المحلية المقاومة للأمراض وتحملها للظروف الصعبة مع الخلط بالسلالات الأجنبية للحصول على أفضل المزايا في المقاومة وزيادة الإنتاجية.

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ولفتت الدكتورة منى محرز إلى أنه تم الاتفاق على عمل مزرعة نموذجية للاستزراع السمكي باستخدام أحدث التكنولوجيا وتقديم الدعم الفني وأيضا تقديم الخبرة الدنماركية في مجال الأقفاص السمكية.

من جانبه، أكد الوفد الدنماركي على إنشاء مركز إقليمي للتدريب على إدارة صوامع الحبوب في مصر يقوم بتقديم التدريب للقارة الأفريقية.

وفي نهاية الاجتماع، أعرب الوفد الدنماركي عن سعادته بهذا اللقاء، مؤكدا أنه سيتم عقد اجتماعات مع الملحق التجاري بسفارة الدانمارك لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه، كما ستقوم الدكتورة منى محرز برفع تقرير للعرض على الدكتور عزالدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

حضر الاجتماع رئيس الإدارة المركزية للحجر البيطري والفحوص، ورئيس الإدارة المركزية للطب الوقائي، ومدير معهد المحاصيل الزراعية، وممثلين من إدارة الحجر الزراعي، والإدارة المركزية للعلاقات الزراعية الخارجية.​