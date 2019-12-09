"الميكروباص اتقلب بالركاب".. إصابة 8 أشخاص في حادث مروري بالعياط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد الصاوي:

شهد طريق كفر الرفاعي تابع لمركز شرطة العياط، تكدس مروري، إثر انقلاب سيارة "ميكروباص".

وتلقى مسؤول الإدارة العامة بالمرور، اليوم الإثنين، بلاغا من نجدة الشرطة، بوقوع حادث مروري بأحد طرق العياط، وبانتقال رجال المرور تبين أن الحادث أسفر عن إصابة 8 أشخاص.

وأفاد مصدر أمني لمصراوي، أن لا يوجد وفيات حتى الآن، وتم نقل المصابين إلى أقرب مستشفى بمحل الواقعة.