لا وفيات.. رفع آثار حادث تصادم على دائري القاهرة الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد الصاوي:

يواصل رجال الحماية المدنية، رفع آثار حادث تصادم عدد من السيارات على الطريق الدائري في منطقة القاهرة الجديدة.

وقال مصدر بهيئة الإسعاف، اليوم الإثنين لمصراوي، إن الحادث أسفر عن إصابة 11 مواطنا، موضحًا أنه تم نقل المصابين إلى مستشفى البنك الأهلي لتلقي العلاج، دون وجود وفيات حتى الآن.

Advertisements

وشهد الطريق الدائري بالقرب من مول "كايرو فيستيفال"، حالة من التكدس المروري؛ إثر وقوع الحادث.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور إشارة من شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم أعلى الطريق الدائري بمنطقة القاهرة الجديدة.

وانتقل رجال المرور إلى محل البلاغ مدعومين بأوناش، وترافقهم قوة من رجال الشرطة للوقوف على ملابسات الحادث، في الوقت الذي أفادت المعاينة الأولية بوقوع حادث بين عدد من السيارات بينهم حافلة ركاب "ميكروباص"، وسيارات "نصف نقل" و"ملاكي".