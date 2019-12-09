تأجيل إعادة محاكمة متهم في "مذبحة كرداسة" لـ٢٩ يناير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - صابر المحلاوي:
أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، اليوم الإثنين، نظر ثاني جلسات إعادة محاكمة متهم بقتل مأمور مركز كرداسة ونائبه و12 ضابطا وفرد شرطة، في أعقاب فض اعتصامي رابعة والنهضة، والمعروفة إعلاميا بـ"مذبحة كرداسة"، لجلسة ٢٩ يناير.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد شرين فهمي، وعضوية من المستشار عصام أبوالعلا، والمستشار حسن السايس.
ووجهت النيابة العامة للمتهم وآخرين عددًا من التهم بينها القتل العمد، وحيازة أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص، والانضمام لجماعة أُسِّست على خلاف القانون، والتجمهر، والإتلاف العمدى للممتلكات العامة والخاصة، وسرقة محتويات مركز الشرطة، وتهريب مساجين كانوا محتجزين في القسم، والسرقة.
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