النيابة تحقق في مقتل عامل على يد أشخاص في أرض اللواء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – علاء عمران:

تباشر النيابة العامة بالجيزة، التحقيقات في واقعة مقتل عامل على يد أشخاص بسبب خلافات سابقة بينهم في منطقة أرض اللواء.

وتلقى قسم شرطة العجوزة، بلاغًا بالعثور على جثة رجل في أرض اللواء، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم تحرير المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

وتبين من التحريات أن العامل قٌتل نتيجة الاعتداء عليه بواسطة أشخاص تم تحديد هويتهم، نتيجة خلافات سابقة بينهم.

ويكثف رجال المباحث من إجراء التحريات للقبض على مرتكبي الواقعة.