أخبار مصر | الأربعاء.. "الصحفيين" تعقد اجتماعًا لمناقشة شؤون المبنى والأعضاء

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأربعاء.. "الصحفيين" تعقد اجتماعًا لمناقشة شؤون المبنى والأعضاء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يعقد مجلس نقابة الصحفيين، برئاسة الدكتور ضياء رشوان، اجتماعًا الأربعاء المقبل؛ لمناقشة الشكاوى المُقدمة على حملت ممنهجة تُمارس ضد الصحفيين، وعدد من المذكرات التي تقدم بها الزملاء في هذا الشأن.



كما تعرض كل لجنة ما قامت به خلال الفترة الماضية، وجدول أعمال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى شؤون المبنى والنقابة والموظفين.



ويناقش المجلس أزمة ضياع دفتري شيكات النقابة بإحدى محطات المترو، بالإضافة إلى تحديد موعد فتح باب الاشتراك والتجديد بمشروع العلاج، وفتح باب التجديد للعضوية.



ويناقش مجلس النقابة أيضًا تقريرًا مُقدم من لجنة الحريات، وعرضًا عن مؤتمر "حرية الصحافة بين الواقع والمأمول"، الذب كانت أعلنت اللجنة سابقًا عن تنظيمه، ومن المقرر أن تناقش في الاجتماع موعد انعقاد المؤتمر، والموضوعات التي ستناقشها الجلسات.