أخبار مصر | أطباء نفسيون عن ظاهرة الحمل سفاحًا: "العنوسة وارتفاع تكاليف الزواج السبب"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أطباء نفسيون عن ظاهرة الحمل سفاحًا: "العنوسة وارتفاع تكاليف الزواج السبب" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ثر، أهالي كفر سرجا التابع لمركز ميت غمر، أمس الأحد الموافق الثامن من ديسمبر الجاري محافظة الدقهلية، على جثه رضيع في وسط صناديق القمامة، وكشفت التحقيقات أنه طفل سفاحًا، إذ أعترفت نادية، البالغة من العمر ثمان عشر عامًا، الحاصلة على دبلوم تجارة، أن جثه الرضيع هو ولدها، وأنها حملت به بعد أن دخلت في علاقة محرمة مع أحد الشباب وكان الطفل نتاجًا لها.

من جانبه قال عمرو صلاح، استشاري نفسي بمستشفى العباسية للصحة النفسية، لـ "الخليج 365" إنه لابد على الأهالي أن ييسروا من حالات الزواج بشكل كبير، حتى يتثني لهم أن يقبلوا على الزواج، معلقًا "لازم نسهل الموضوع علشان منوصلش للعلاقات الحرام".

وتابع استشاري الطب النفسي، أن أزمة العنوسة التي تسبب إكتئاب للفتيات بما يجعلهن يسقطن تحت وطأة العلاقات المرحمة التي ينتج عنها الحمل سفاحًا، موضحًا أن هذه الحالة البائسة التي تصل إليها الفتيات يجعلهن يخضعن لكل شخص يهفو في أذانهن بكلمات العش فيسقطن في الزنا.

فيما أوضح محمد إبراهيم، طبيب نفسي في مستشفى العباسية للصحة النفسية، لـ "الخليج 365"، أن أزمة الحمل سفاحًا، تتسبب في الأطفال الذين تنتهك حياتهم، دون أي إكتراث لحياتهم، معقبًا "أنه يتوج على الأباء أن يحافطوا على بناتهن ويسمحن لهن أن يقدمن على العمل والتعامل مع زملائهم الأخرون بما يسمح لهم بتكوين خبرات عن التعامل مع كلمات العضق التي قد تجعل بعضهن يسقطن في العلاقات المحرمة".

