أخبار مصر | "التضامن" تعلن موعد فتح باب الاشتراك بمسابقة الأم المثالية 2020

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "التضامن" تعلن موعد فتح باب الاشتراك بمسابقة الأم المثالية 2020 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة التضامن الإجتماعى عن فتح باب التقدم للاشتراك بمسابقة الأم المثالية فى الدورة الجديدة لعام 2020، وذلك من يوم الأحد 15 من ديسمبر الجارى وحتى الخميس 16 من يناير القادم بمديريات التضامن الاجتماعى بالمحافظات.

وبدأت الوزارة الإستعدادات الخاصة ببدء فعاليات الدورة الجديدة للمسابقه التى يتم تنظيمها على مستوى محافظات الجمهورية بتشكيل لجان الاختيار على مستوى المديريات لإختيار المرشحات على مستوى كل محافظة ثم لجنة للاختيار مركزيا تضم ممثلين عن عدد من الوزرات على رأسها وزارة الثقافة وممثل عن مجلس النواب والمجالس القومية وخبراء فى التربيه وممثلين للجمعيات الأهلية، وذلك استعدادا لإقامة الاحتفال السنوى المركزى لعيد الأم فى مارس من العام القادم، حيث إنتهت اللجنة المشكلة للاحتفال بعيد الأم من وضع المعايير والشروط الخاصة بإختيار الفئات المكرمة لهذا العام.

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وتأتي أهم الشروط الخاصة باختيار الامهات المثاليات لعام ٢٠٢٠ التأكيد على معيار عطاء الأم واعلاء القيم الانسانية وترسيخ معنى الاسرة وقدرتها على الحفاظ على تماسكها وترابطها وايجاد التوازن بين المسئوليات المتعددة للام واحتضان ورعاية الابناء واحتوائهم بالعطف والحنان وتعزيز القيم الايجابية وكفاح الأم والقدرة على مواجهة التحديات والحفاظ على كيان الاسرة كذلك من تلك الشروط اعلاء قيمة الاسرة البديلة وتشجيعها على كفالة الايتام والاطفال بلا مأوى وتفعيل دورها وتعظيمه بهدف توفير المناخ الاسرى للابناء بدور الرعاية.

ومن المقرر أن تتضمن الفئات المكرمة لهذا العام تكريم الأم المثالية على مستوى المحافظات والأم البديلة وأم من ذوى الإحتياجات الخاصة وام لأبن من ذوى الاحتياجات الخاصة تميز فى احدى المجالات الرياضية أو الفنية أو العلمية، على الا يقل سن الام عن 50 سنة فى 31 ديسمبر 2019 مع الالمام بالقراءة والكتابة على الاقل والا يزيد عدد الابناء عن 3 ابناء ويستثنى فى ذلك محافظات الحدود ( شمال سيناء وجنوب سيناء – الوادى الجديد – مرسى مطروح – البحر الاحمر – اسوان ) وبحد أقصى 5 ابناء وأن يكون جميع الأبناء حاصلين على مؤهل عالى ويستثنى الأبن المعاق ذهنيا غير القابل للتعلم.

وأكدت غادة والى وزيرة التضامن الإجتماعى أن احتفالية عيد الام تعد تقليدا هاما تحرص الوزارة على اقامته سنويا والاستعداد له مبكرا، نظرا لما يمثله من معانى التقدير والاحترام للمراة والام المصرية التى تعكس رموز التضحية والعطاء والنجاح.