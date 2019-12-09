أخبار مصر | "عبدالعال" يرفع الجلسة العامة للبرلمان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "عبدالعال" يرفع الجلسة العامة للبرلمان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفع الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أعمال الجلسة العامة للبرلمان اليوم الأحد، على أن تعود الجلسات للانعقاد غدًا الساعة الثانية عشر.

وناقشت الجلسة العامة اليوم، 20 بيان عاجل للنواب حول العديد من الموضوعات، كما وافق المجلس على 9 مشروعات قوانين للبحث عن البترول والغاز، ومن المنتظر أن يناقش المجلس غدا نحو 13 طلب احاطة موجه لوزيرة الثقافة.

كما شهدت الجلسة الاستماع لمجموعة من البيانات العاجلة، الموجهة للحكومة في عدد من الملفات الخاصة بالصحة والتعليم، وأزمات التموين والصرف الصحي، ووجه رئيس المجلس الحكومة، بضرورة الاستجابة لمطالب النواب في شأن مشكلات مثل المحاصيل الزراعية الاستراتيجية، ومواجهة ما يتم من التراخي في التسعير العادل لها.