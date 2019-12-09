أخبار مصر | "حملته من الزنا".. تهمة الإعدام تلاحق والدة "طفل القمامة" بالدقهلية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "حملته من الزنا".. تهمة الإعدام تلاحق والدة "طفل القمامة" بالدقهلية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
جثه رضيع وسط صناديق القمامة
انتشار ظاهرة الحمل السفاح
من جانبه، قال إسلام محمود، محامي، إن أزمة الزواج العرفي، الحمل سفاحًا، الزنا، انتشرت خلال الأونة الآخيرة، بسبب البطالة، ارتفاع تكاليف الزواج، أسعار الشقق السكنية، وغيرها من متطلبات الزواج التي يحتاجها الشاب لبناء أسرته الصغيرة، معلقًا "الزواج بقي صعب جدًا فالناس بدأت تستسهل الحرام".
وأوضح إسلام، أن تهمة القتل العمد، تتوجه إلى الأم التي خلعت ثوب الأمومة وتحولت إلى مجرمة قتلت طفلها الصغير، معلقًا أن ملابسات الحادث قد تكشف تورط الأب أيضًا في القضية، مؤكدًا أن النيابة سوف تضم الشاب بعد التعرف على هويتة.
قتل عمد
فيما قال محمد السيد، استشاري قانوني، إن المتهمة تواجه القتل العمد مع سبق الإصرار، لأنها عندما أقدمت على إلقاء الطفل كانت تعلم أنه من الممكن أن يتم اختطافه، أو قتله، حتى خيار نبش جسده من قبل الكلاب الضالة كان خيارًا مطروحًا على طاولة الأذى الذي قد يطال جسد طفل لا يستطيع حتى رفع الأذي عن نفسه.