أخبار مصر | رئيس البرلمان: باقي 25 جلسة على هذا المجلس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس البرلمان: باقي 25 جلسة على هذا المجلس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استنكر الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الاثنين، كلمة النائب عبد الحميد كمال، عضو مجلس النواب حين أكد بأن اللجنة العامة منوطة بعمل جدول أعمال الجلسات، قائلا: "هيئة المكتب هي المنوطة بعمل جدول الأعمال، أنا دارس قانون مش ميكانيكا، أما أن تضع اللجنة العامة جدول أعمال الجلسة، معناه أن الإدارة جماعية، والإدارة الجماعية تعني فوضى، يبقى رجعنا للحزب الشيوعي السوفيتي من تاني، وهو غير مقبول".

وقال عبدالعال، إنه "لو كانت اللجنة العامة بتحط جدول الأعمال مستحيل أكون أنا رئيس المجلس، شوفوا حد تانى وقتها، باقي 25 جلسة، هتشوفوا بعضكم 25 يوما، واصنعوا بالمجلس القادم ما شئتم".

ويناقش مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين، تقرير لجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبات مُقدمة من النواب ومنهم النائب سيد أحمد محمد سيد أحمد، بشأن إنشاء صرف صحي لقرية التبع وقرية الورق – مركز سيدي سالم – محافظة كفر الشيخ، واقتراح النائب بسام فليفل، بشأن إنشاء بيارة رئيسية ورفع صرف صحي بجوار المدرسة الإعدادية بقرية الطيبة – مركز نبروه – محافظة الدقهلية، واقتراح النائب زكريا حسان، بشأن استكمال انجاز مشروع الصرف الصحي بمركز ساقلته – محافظة سوهاج، واقتراح النائب سمير رشاد أبو طالب، بشأن: