مصر | النيابة تأمر بتشريح جثة طالب انتحر شنقًا بالشرقية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النيابة تأمر بتشريح جثة طالب انتحر شنقًا بالشرقية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت نيابة كفر صقر بالشرقية، بمعرفة محمد علاء، وكيل النائب العام، وبإشراف المستشار أحمد خفاجي، المحامي العام لنيابات شمال الشرقية، تشريح جثة طالب ثانوي بمدينة كفر صقر، تخلص من حياته شنقا، داخل غرفة نومه، لبيان سبب الوفاة، وصرحت بالدفن عقب الإنتهاء من الصفة التشريحية.

تلقي اللواء عاطف مهران، مدير امن الشرقية، إخطارا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا بوصول "حمزة م ا"١٦ سنة مقيم كفر صقر، للمستشفي العام جثة هامدة وتبين من التحريات الأولية قيام الطالب بالانتحار شنقا داخل غرفة نومه، لمروره بحالة نفسية سيئة، لوجود مشاكل في دراسته، وتم التحفظ علي الجثة تحت تصرف النيابة.