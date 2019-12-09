مصر | لتحقيق المكسب السريع.. حبس عاطلين لاتجارهما في "الآيس" بالجيزة 4 أيام

وكشفت التحقيقات، أن عاطلين بمنطقة الجيزة يقومان بترويج مخدر الآيس على عملائهما بالمنطقة، ويتواصلان معهم عن طريق الهاتف المحمول، فيما ضبط بحوزتهما مبلغ مالي من الاتجار، وطلبت النيابة إرسال المضبوطات للمعمل الكيميائي لفحصها.

وألقت الإدارة العامة لمباحث الجيزة القبض على عاطلين لاتهامهما بالاتجار بالمواد المخدرة، وحيازتهما لمخدر الآيس، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وتوصلت تحريات ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تورط عاطلين في الاتجار بالمواد المخدرة.

وبإعداد كمين للمتهمين تمكن رجال المباحث من القبض عليهما، وبحوزتهما كمية من مخدر الآيس، وهاتفين محمول، ومبلغ مالي.

وبمواجهة المتهمين اعترفا بحيازتهما للمضبوطات للاتجار بها، فحرر محضر بالواقعة، وتم إحالتهما إلى النيابة للتحقيق.

