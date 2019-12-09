مصر | "العدل" توضح إنجازات الشهر العقاري ردا عن البرلمان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "العدل" توضح إنجازات الشهر العقاري ردا عن البرلمان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة العدل، أنه إيماء إلى ما نشر في وسائل الاعلام المرئية والمسموعة ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن سوء خدمات الشهر العقاري فإن الوزارة تود أن تبرز بعض الحقائق الهامة ردا على ما تم نشره:

1- أن الشهر العقاري يؤدي عمله من خلال قطاعات الشهر العقاري والسجل العيني ومكاتب التوثيق على مستوى الجمهورية.

2- أن هناك خطة يتم تنفيذها بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية والإصلاح الإداري ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتطوير الشهر العقاري.

3- أن بعض الأماكن التي يشغلها الشهر العقاري في محافظات الصعيد والوجه البحري منذ مدة زمنية طويلة ويتم إحلال لهذه المكاتب بمكاتب جديدة تباعا حيث انها بحالتها الحالية لا تصلح للتطوير.

4- أن خطة التطوير تتم بالتعاون مع وزارتي التخطيط والاتصالات وكافة أجهزة الدولة المعنية.

وأوضحت أن قطاع الشهر العقاري والتوثيق يعد من القطاعات الخدمية الجماهيرية المباشرة التابعة لوزارة العدل وينقسم إلى أقسام ( الشهر – السجل العيني – التوثيق) وتسعى وزارة العدل سعيا حثيثا إلى تطوير هذا المرفق الهام لتيسير الخدمات المقدمة إلى جمهور المواطنين وذلك عدة محاور متوازية هي على النحو التالي:

أولا: العمالة

يعاني قطاع الشهر العقاري من عجز شديد في العمالي بكافة أنواعها إذ كان يبلغ تعداد العاملين به خلال عام 2016 عدد ( 7885) موظفا من كافة الفئات، ونتيجة لبلوغ بعضهم سن التقاعد القانوني فقد تناقص عدد هؤلاء الموظفين حتي بلغ تعدادهم نهاية عام 2019 (6201) موظف، علما بأن عماد العمل القانوني بالمصلحة والمختص دون غيره بإضفاء صفة الرسمية علي المشهرات والمحررات واعتمادها في كافة قطاعات المصلحة هم الموثقون – الأعضاء – الفنيون – (باحث القانون) الذين كان يبلغ تعدادهم عام 2016 عدد ( 3146) موثق.

وتناقض هذا العدد نتيجة لانتهاء خدمة البعض لظروف عدة حتى بلغ تعدادهم بنهاية عام 2019 نحو 2444 موثق مقسمون على كافة الأقسام والقطاعات التي منها الأعمال الفنية بالمصلحة والتفتيش الفنى ومكاتب ومأموريات الشهر ومكاتب ومأموريات السجل العيني ومأموريات المجتمعات العمرانية الجديدة ومكاتب التوثيق.

فإذا نظرنا إلى حجم معاملات التوثيق على سبيل المثال والتي أتمها بعض الموزعون على تلك المكاتب نجدها بلغت 13 مليون و416 الف معاملة خلال 2018، و10 مليون و447 الف معاملة من أول يناير 2019 وحتى 31 أكتوبر 2019 ومن ثم يبين ضرورة توفير العمالة المطلوبة سيما من الأعضاء الفنيين لتقديم الخدمة على نحو مناسب.

وذكرت الوزارة أن المعاملات موزعة بحسب الفئات النوعية المختلفة إلى 2444 معاملة قانونية و897 معاملة مالية و360 تنمية إدارية و19 مهندسين و272 مراجع مساحي و1814 كتابي و84 حرفيين و311 خدمات معاونة.

وأكدت أن إجمالي موظفي مصلحة الشهر العقاري 6201 موظف لذا قامت وزارة العدل لمجابهة بعض أثار هذه المشكلة بالإعلان عن مسابقة النقل الداخلى بين العاملين بأجهزة وقطاعات الدولة المختلفة للعمل بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق نقلا بدرجاتهم المالية من جهات عملهم الأصلية.

ثانيا: مقرات الشهر العقاري

وأوضحت الورزارة أن مقرات مصلحة الشهر العقاري والتوثيق على مستوى الجمهورية بلغت ما يقرب من 858 مكتب موزعين على النحو التالي:

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1- 28 مكتب شهر عقاري مميكن عدا مكتب قنا جارى الانتهاء من ميكنته.

2- 214 مكتب مأموريات بلشهر العقارى غير مميكنة وجار الانتهاء من ميكنتها.

3- 20مكتب سجل عيني مميكنة عدا مكتب قنا جار الانتهاء من ميكنته.

4- 161 مأموريات السجل العيني منها 27 مأمورية مميكنة والباقى 134 مأمورية جار العمل على ميكنتها.

5- عدد 3 مأموريات المجتمعات العمرانية وجار على العمل ميكنتها.

وتقوم وزارة العدل بالتعاون مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بموجب بروتوكول مبرم بينهما بتطوير مكاتب الشهر ومأمورياته من الناحية اللوجيستية والتجهيزات التقنية.

ويتم بالتعاون بين الوزارتين أيضا تطوير البرامج المستخدمة لهذه المكاتب أتمت وزارة التخطيط البرنامج الخاص بمكاتب الشهر دون ذاك الخاص بمأمورياته الشهر والخاص بالمجتمعات العمرانية الجديدة وفور انتهائها منهما سيتم تطبيقها بالمكاتب على الفور.

كما تم كذلك وبالتعاون بين الوزارتين إنشاء موقع لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق على الإنترنت، وتم طرح من خلال ذلك الموقع عدة خدمات تقدم أون لاين تيسيرا على المواطنين وهي خدمات ترجمة وثائق الزواج وإشهادات الطلاق إلى ومن اللغات الانجليزية والفرنسية والعربية وكذلك ترجمة المشهرات ورخص القيادة الدولية وطلب صورة رسمية من المنشورات الفنية والكتب الدورية بأنواها وذلك عن طريق صاحب الشأن من خلال الموقع الإلكتروني بطلبه وسداد مقابله أون لاين ثم يتم إرسال الأوراق المطلوبة لصاحب الشأن خلال يومي عمل إلى عنوانه المختار بالتعاون مع هيئة البريد أو إلى أقرب مكتب رئيسي بالمحافظة التابع لها حالة ما إذا كان الأمر يستدعى التأكيد من صفة الطالب في طلبه.

إضافة إلى تقديم خدمة تسجيل مشهر من خلال ذات الموقع الإلكتروني كمرحلة أولى بنطاق مكتب شمال القاهرة حال ما إذا كانت ملكية البائع مشهرة.

كما جار العمل على تقديم خدمة تسجيل المشهر بنطاق مأموريات المجتمعات العمرانية الجديدة أون لاين سميا في ظل التيسيرات في التسجيل التي قدمها القانون رقم 27 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية للمواطنين في تسجيل ملكياتهم.

وبالنسبة إلى ميكنة السجل العيني فجار بالتنسيق مع وزارة الاتصالات استكمال ميكنة المتبقي منها في القريب العاجل، حيث أن ميكنة تلك المكاتب كان بالتعاون معها.

ثالثا: مكاتب التوثيق

وأشارت الوزارة إلى أن مكاتب التوثيق على مستوى الجمهورية بلغت 429 مكتبا منها 97 مكتبا مميكنا و54 مكتبا تعمل بنظام الشباك الواحد و278 مكتبا يدويا وقامت الوزارة خلال أول يناير وحتى 30 نوفمبر بافتتاح 29 مكتب توثيق جديد.

رابعا: التشريعات

وأضافت الوزارة أن قانون الشهر العقاري لا يلزم الملاك بتسجيل ممتلكاتهم العقارية وعليه تم إعداد مشروع قانون السجل العيني والذي تمت الموافقة عليه من مجلس الوزراء ثم تم مناقشته في اللجنة التشريعية.