مصر | حجز صيدلي لحيازته عقاقير طبية ولبن أطفال فاسد بالقاهرة الجديدة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حجز صيدلي لحيازته عقاقير طبية ولبن أطفال فاسد بالقاهرة الجديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت النيابة العامة بحجز صيدلي 24 ساعة لحين ورود تحريات المباحث، لحيازته على 2315 عبوة عقاقير طبية مختلفة الأنواع و6 علب لبن أطفال مجهولة المصدر في منطقة القاهرة الجديدة، فيما طالبت النيابة بالتحفظ على المضبوطات.

وتعود البداية بتلقي اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا من العقيد سمير مجدي مفتش قطاع القاهرة الجديدة، أنه أثناء مرور قوة من مباحث القاهرة الجديدة تم الاشتباه في سيارة سوداء اللون باستيقاف قائدها تبين أنه يدعى "خ. ب"، 31 سنة، مندوب صيدلي بشركة وعثر بداخل السيارة على 2315 عبوة عقاقير طبية مختلفة الأنواع، و6 علب لبن أطفال، وجميعها منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر.

وبمناقشته بما أسفر عنه الضبط أقر بأن المضبوطات حيازته خاصة بالشركة عمله، وأنه كان في سبيله لتوصيلها لإحدى الصيدليات الكائنة بمدينة الرحاب دائرة القسم.



وتم تحرير المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة للتحقيق.