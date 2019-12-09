شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ جنوب سيناء يتفقد استعدادات شرم الشيخ لاستضافة منتدي شباب العالم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تفقد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، الاثنين، استعدادات مدينة شرم الشيخ لاستقبال منتدي شباب العالم في نسخته الثالثة، برفقته اللواء محمود السولية رئيس مدينة شرم الشيخ. Advertisements وتابع المحافظ أعمال إنشاء جدارية المؤتمر العربي الأوربي الأول الذي استضافته مدينة شرم الشيخ في الفترة من ٢٤ إلى ٢٥ فبراير الماضي، وتضم جميع رؤساء الدول العربية والأوربية الذين حضروا المؤتمر. كما تفقد المحافظ أعمال التجميل ببوابة شرم الشيخ دهب، بالإضافة لتفقد أعمال التشجير والرصف والتخطيط للطرق والميادين. وطالب فودة سائقي التاكسي والسرفيس والميكروباص بشرم الشيخ بضرورة الالتزام بالزي المخصص لهم «اليونيفورم» للظهور بالمظهر اللائق بما يعود بالنفع والسمعة الطيبة لمدينة السلام. اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء يتفقد شرم الشيخ استعداداً لاستقبال منتدي شباب العالم النسخة الثالثة اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء يتفقد شرم الشيخ استعداداً لاستقبال منتدي شباب العالم النسخة الثالثة

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