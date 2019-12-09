شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الدقهلية لفريق المعاونين: «مش عايز شغل موظفين» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اجتماعًا مع أعضاء فريق المعاونين بالمحافظة والذى أنشأوه المحافظ الأسبق حسام الدين إمام من حملة الماجستير والدكتوراه، وأصبح عددهم 18شابًا وفتاة بعد انضمام 6 أعضاء جدد اختارهم المحافظ الحالي بعد مقابلات واختبارات مكثفة لينضموا إلى فريق المعاونين.

اجتماع الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية مع أعضاء فريق المعاونين بالمحافظة

وأكد محافظ الدقهلية في بيان، الاثنين، أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، هي فتح المجال أمام تولي الشباب المناصب القيادية ليكونوا في المستقبل محافظين ونواب محافظين ورؤساء مدن مشيرا إلى ضرورة تحديد الاختصاصات في العمل ومتابعة الأعمال ووضع الخطط والحلول المبتكرة والإبداع في العمل وليس الأداء كمجرد وظيفية روتينية.

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اجتماع الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية مع أعضاء فريق المعاونين بالمحافظة

وأوضح محافظ الدقهلية أنه يسير على خطى الرئيس لمنح فرصة كبيرة للشباب موجها حديثة للفريق المعاون «انتم شباب وأمامك فرصة كبيرة لتولى مناصب قيادية فالدولة ترحب بالشباب وأنا اصبحت أصغر محافظ بسبب ثقة القيادة السياسية في الشباب».

اجتماع الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية مع أعضاء فريق المعاونين بالمحافظة

وقال: «أنا شاب وانتم شباب واحنا مع بعض هنعمل شغل كويس أوى المهم نشتغل بفكر جديد وطموح كبير وأنا مش عايز شغل موظفين تقليديين وسوف نحدد الاختصاصات، وهاوزعكم على قطاعات المحافظة لتحقيق أقصى استفادة من طاقاتكم وسنعمل جميعا كفريق واحد مع بعضنا البعض ومع الجهاز التنفيذي».

اجتماع الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية مع أعضاء فريق المعاونين بالمحافظة

وأشار الدكتور «مختار» إلى أنه خلال الفترة القليلة المقبلة سيتم تعيين بعض أعضاء الفريق المعاون في مناصب قيادية أعلى تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتمكين الشباب من المناصب القيادية وخلق كوادر شبابية.

اجتماع الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية مع أعضاء فريق المعاونين بالمحافظة

وطلب محافظ الدقهلية من اعضاء الفريق المعاون بتقسيم العمل ليتولى كل عضو عدد من المراكز والمديريات ومتابعة الأداء فيها والتعاون والتنسيق مع أعضاء الجهاز التنفيذي المعنيين في كل جهة.