شكرا لقرائتكم خبر عن «اقتراحات النواب» توافق على إطلاق أسماء «رموز مصر» على شوارع العاصمة الإدارية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس النواب، على مقترح النائب محمد الغول، الموجه لرئيس مجلس الوزراء المهندس مصطفي مدبولي، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، بتسمية الشوارع والميادين في المدن الجديدة بأسماء رموز مصر التاريخية.

وقال «الغول» خلال اجتماع اللجنة الاثنين، إن التاريخ اكتسب العديد من المعاني الفنية والمعالم الحضارية، وتعد القاهرة الخديوية نموذجا واضحا لتجربة التعبير عن الأماكن والأحداث، وتخليد ذكري الشخصيات المصرية والأحداث الهامة في تاريخ مصر، بينما تحفل ذاكره بعض المدن بأرشيف تاريخي بما ضمه من أسماء لأحداث وشخصيات وأماكن في مصر.

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وطالب بتسميه الشوارع والميادين في العاصمة الإدارية والمدن الجديدة على مستوي محافظات مصر، بأسماء رموز مصر التاريخية حتي نسير على نفس النهج الذي سار عليه المصريون لتخليد ذكري الشخصيات التاريخية البارزة التي أثرت فينا جميعا وفي تاريخنا، مع أن يضم ذلك أيضًا أسماء الشهداء اذلين ضحوا بكل غالي ونفيس من أجل الوطن.

وأشار إلى أن هذا التخليد لابد أن يكون وفق ما يمر به العصر، من تطورات تكنولوجية ومن ثم لابد أن يصحب التسمية عمل لوحة إلكترونية توضيحية للشخصية التاريخية لتوعية الشباب بالشخصيات والأحداث التاريخية الهامة، وتعمل بالطاقة الشمسية كرمز للتحضر وللتماشي مع التقدم التكنولوجي الحديث، لافتا إلى أن الدولة المصرية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، لديها رؤية واسعة نحو الامتداد العمراني بمختلف المحافظات بأنشاء مدن جديدة برؤية وفلسفة حديثه وفق الطراز العالمي، ضمن ما يعرف بـ«مدن الجيل الرابع»، التي تراعي توفير حياة أفضل للمواطن، من خلال فرص سكن واستثمار وعمل، وتعمل على مواجهة النمو العقاري غير المخطط أو العشوائي.

ولاقى المقترح ترحيب من ممثلي الحكومة، مؤكدين على أنه وضعه في اعتبار الحكومة، وأنها لا تمانع من التطبيق وفق خطة محددة.