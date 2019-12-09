شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التسامح الإماراتي: تعزيز التسامح يتطلب من الجميع الجهد والعزم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح الإماراتي، إن عقد الملتقى السادس لتعزيز السلم في المجتمعات المسلمة يجسد عددًا من المعاني المهمة، منها أن نجاحنا في بناء الشراكات والتحالفات الإقليمية والعالمية في مجالات التسامح والتعايش، يتطلب أن يكون لدينا جميعاً، رؤية مشتركة حول مفهوم التسامح، ودوره في تشكيل الحياة؛ للمجتمع والإنسان، في كل مكان.

وأضاف وزير التسامح الإماراتى، في كلمته في افتتاح فعاليات الملتقى السنوي السادس لـ«منتدى تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة»، الذي يعقد تحت رعاية الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، تحت عنوان «دور الأديان في تعزيز التسامح..من الإمكان إلى الإلزام»: «إننا في الإمارات، نرى أن التسامح، هو تجسيد حي لتعاليم الإسلام الحنيف، في أن الناس جميعاً، في الإنسانية سواء، وهو بذلك تسامح من الجميع مع الجميع، دونما تفرقة أو تمييز؛ سواء على أساس النوع أو الجنسية أو المعتقد أو الثقافة أو اللغة أو القدرة أو المكانة».

وأضاف الوزير: «التسامح في الإمارات هو الحياة في سلامٍ مع الآخرين، واحترام معتقداتهم وثقافاتهم، وحماية دور العبادة لهم، وهو الإدراك الواعي، بأن التعددية والتنوع، هما مصدر قوة للمجتمعات البشرية، كما أن التسامح في الإمارات، يؤكد على أهمية تنمية المعرفة بالبشر أجمعين، وهو تعبير قوي من القيادة والشعب عن الحرص الكامل، على توفير الحرية والحياة الكريمة، لجميع السكان.. القادة والشعب في الإمارات، ملتزمون تماماً، بالقيم النبيلة، التي يشترك فيها جميع بنو آدم؛ لأننا ندرك أن التسامح في الإمارات، ليس فقط واجباً أخلاقياً، وإنما هو كذلك، مجال حيوي، للمبادرة والابتكار، وأداةً أساسية؛ لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة».

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وأكد الشيخ نهيان بن مبارك أن مفهوم التسامح في الإمارات يتأكد بحمد الله، في كافة ربوع الدولة، بفضل قادة الإمارات، الحكماء والمخلصين، وبفضل شعب الإمارات، المسالم والمتسامح، فمن فضل الله على الإمارات، أن قيض لها، قادة يتسمون بالحكمة وبُعد النظر، بدءا بمؤسس الدولة، المغفور له الوالد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، عليه رحمة الله ورضوانه، وهو الذي كان منفتحاً على العالم، يتفاعل بإيجابية، مع الجميع. وكان حريصاً على تنمية قيم التسامح والتعايش والمساواة أمام القانون، فهو مثال في العدل والتراحم والتعارف والشجاعة وتحمل المسؤولية وقد استمر بحمد الله، التزام الدولة؛ بهذه القيم والمبادئ مع صاحب السمو الوالد الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، ومع أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» وأخيه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ومعهم جميع قادة الدولة الكرام«.

وقال: «اتضح ذلك، بشكلٍ رائع، في الزيارة التاريخية للإمارات، التي قام بها مطلع هذا العام قداسة البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية، وفضيلة الإمام الأكبر الشيخ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، وتوقيعهما على وثيقة أبوظبي للأخوة الإنسانية، وهي الزيارة التاريخية، التي بادر بالدعوة إليها ورعايتها، بحكمةٍ وفكرٍ مستنير، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، تأكيداً من سموه، على أننا في الإمارات نحترم كل الأديان والمعتقدات، ونسعى باستمرار إلى تحقيق التواصل والتعارف والحوار والعمل المشترك، بين الناس، دونما تفرقة أو تمييز».

وقال: «إننا نعتز ونفتخر بأن وثيقة أبوظبي للأخوة الإنسانية، تمثل طريقاً أكيداً؛ لتحقيق السعادة للبشر، وتحقيق مستقبل أفضل للإنسان، في كل مكان؛ لقد جاءت هذه الوثيقة؛ لتؤكد على مكانة التسامح والأخوة الإنسانية في مسيرة العالم؛ باعتبارهما الأساس الأخلاقي المتين؛ لمواجهة تحديات العصر، وتحسين نوعية الحياة للجميع وبلورة مسؤولياتنا الفردية والجماعية؛ من أجل العمل على نشر المحبة والسلام، والحفاظ على كرامة الإنسان، وتحقيق التقدم والنماء؛للمجتمعات البشرية في كل مكان».

وقال إن من المعاني التي يجسدها الملتقى وندركها في دولة الإمارات العربية المتحدة، أن تحقيق التسامح والتعايش السلمي في المجتمع والعالم، إنما يحتاج إلى دعم وتأكيد دائمين؛ لتكون هذه القيم والمبادئ جزءاً طبيعياً في حياة الفرد والمجتمع.. لا بد لكم في هذا الملتقى، من الإعلان بكل عزمٍ وقوة، أن تعزيز التسامح يتطلب من الجميع، العمل الجاد وبذل الجهد بشكلٍ دائم؛ سواء في التعليم والتوعيه، أو في دور وسائل الاتصال والإعلام، أو من خلال بناء الشراكات، المحلية والإقليمية والعالمية، التي تسهم في بث الأمل والثقة في المستقبل، وتحقيق السلام والحياة الكريمة؛ للجميع».

ودعا وزير التسامح الإماراتى المشاركين في الملتقى إلى الإعلان بكل قوة، أن الأديان والمعتقدات جميعها، إنما تؤسس لمجتمعات تقوم على المودة والتراحم والتعايش والتواصل، والأمن والاستقرار.. مذكرا بالكليات الخمس التي أوصانا الإسلام، بالحفاظ عليها، والتمكين لها: النفس، والنسب، والمال، والعقل، والدين، فالحفاظ على هذه الكليات، إنما يُشيع في المجتمع والوطن، بل والعالم كله، الأمن والأمان والسكينة والسلام.