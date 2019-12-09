شكرا لقرائتكم خبر عن البراءة لرئيس جامعة القاهرة من «عدم تنفيذ حكم قضائي» وتغريم المدعي أتعاب المحاماة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدرت محكمة جنح مستأنف قسم الجيزة، حكما برفض الدعوى المقامة من الدكتور عادل محمد عوض، برقم 18726، ضد الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، وإلزام المدعي بدفع المصاريف وأتعاب المحاماة.

كانت محكمة جنح قسم الجيزة قضت بالبراءة في القضية المذكورة، والتي تتهم رئيس جامعة القاهرة بعدم تنفيذ حكم قضائي، والتي طالب المدعي بالحق المدني بعزله من منصبه، وهو ما برأته منه المحكمة في جلسة 28 أكتوبر الماضي.

وقام محمد حامد سالم، محامي المدعي بالطعن على الحكم أمام محكمة جنح مستأنف قسم الجيزة، والتي حددت جلسة له بعد قبول الاستئناف شكلا، وقضت بتأييد الحكم السابق بالبراءة وإلزام المدعي بالمصاريف وأتعاب المحاماة، بعدما تبين للمحكمة من تعمد محامي المدعي بالحق المدني اختلاق دعاوي كاذبة ضد رئيس جامعة القاهرة.