شكرا لقرائتكم خبر عن إجراء جراحة لطفلة عمرها 3 أيام بمستشفى الزقازيق العام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجريت، اليوم الاثنين، إحدى الجراحات العاجلة بمستشفى الزقازيق العام، بإشراف الدكتور نادر عبدالرحيم، رئيس قسم جراحة القلب والصدر بجامعة الزقازيق، والدكتور محمد يحيي، مدير مستشفى الزقازيق العام، والدكتور عصام عبدالله عامر، رئيس أقسام الجراحة، بمشاركة فريق من الأطباء والتمريض بالمستشفى.

حيث قام الدكتور أحمد فضالي، أستاذ جراحة القلب والصدر بجامعة الزقازيق، بإجراء جراحة لطفلة تبلغ من العمر ثلاثة أيام تعاني من انسداد بالمريء، وتم إجراء العملية بنجاح، والحالة مستقرة، وتم خروجها بصحة جيدة، وتتم المتابعة بالعيادة لفك الغرز بعد عدة أيام.

يأتي ذلك بناء على تعليمات الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بإجراء جراحات الأطفال ضمن بروتوكول التعاون بين مديرية الشؤون الصحية بالشرقية وجامعة الزقازيق، وإضافة خدمات جراحية للأطفال حديثي الولادة بجانب ما يقوم به السادة الاستشاريون والإخصائيون بمستشفى الزقازيق العام.