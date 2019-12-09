شكرا لقرائتكم خبر عن فى مراسم استقبال رسمية..وزير الدفاع يلتقى نظيره من جمهورية الجبل الأسود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى الفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، ببريدراج بوسكوفيتش وزير دفاع جمهورية الجبل الأسود، والوفد المرافق له الذى يزور مصر حالياً فى زيارة رسمية تستغرق يومين، حيث أجريت له مراسم استقبال رسمية بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطنى لكلا البلدين .

وعقب مراسم الاستقبال عقد الوزيران لقاءً موسعاً تناول آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية كما تم مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك فى ضوء مجالات التعاون العسكرى ونقل وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة لكلا البلدين .

وأعرب الفريق أول محمد زكى ، عن تطلعه أن تشهد المرحلة القادمة مزيداً من التعاون والتنسيق المشترك فى مختلف المجالات العسكرية والأمنية ، ومن جانبه أكد وزير دفاع جمهورية الجبل الأسود ، حرص بلاده على زيادة آفاق التعاون العسكرى مع القوات المسلحة المصرية ، مشيداً بدور مصر المحورى فى مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط ، جاء ذلك خلل اللقاء الذى حضره عدد من قادة القوات المسلحة.