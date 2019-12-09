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محافظ جنوب سيناء يدعو السائقين للالتزام باليونيفورم خلال انعقاد منتدى الشباب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، جولة تفقديه، اليوم الاثنين، فى إطار المتابعة اليومية للوقوف على استعدادات مدينة شرم الشيخ لاستضافة منتدى شباب العالم، رافقه فيها اللواء محمود السوليه رئيس مدينة شرم الشيخ، حيث تفقد المحافظ، أعمال إنشاء جدارية المؤتمر العربى الأوروبى الأول الذى استضافته مدينة شرم الشيخ فى الفترة من 24 إلى 25 فبراير 2019، وتضم جميع رؤساء الدول العربية والأوربية حضور المؤتمر.

 

كما تفقد المحافظ أعمال التجميل ببوابة "شرم الشيخ / دهب"، بالإضافة لتفقد أعمال التشجير والرصف والتخطيط للطرق والميادين، وفى إطار الاستعداد لاستقبال منتدى شباب العالم الذى تستضيفه مدينة شرم الشيخ فى الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر الجارى، طالب اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، سائقى التاكسى والسرفيس بشرم الشيخ بضرورة الالتزام بالزى المخصص "يونيفورم"، وخصوصا فى الفترة من يوم الجمعة 13 ديسمبر وحتى يوم الأربعاء 18 ديسمبر الجارى، وهى فترة انعقاد منتدى شباب العالم.

محافظ جنوب سيناء يتفقد استعدادات مدينة شرم الشيخ لاستضافة منتدى شباب العالم
محافظ جنوب سيناء يتفقد استعدادات مدينة شرم الشيخ لاستضافة منتدى شباب العالم

 

وفى بيان لمحافظة جنوب سيناء، ناشد اللواء خالد فودة، السائقين بضرورة اتباع الأسلوب الإيجابى اللائق والظهور بالمظهر المشرف أمام ضيوف منتدى شباب العالم، لما سيكون له الأثر من مردود إيجابى يعود بالنفع على وطننا الغالى مصر عامة وشرم الشيخ خاصة، كما يسهم بشكل كبير فى زيادة الترويج السياحى للمدينة لدى وفود العالم.

 

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وحذر اللواء خالد فودة، من عدم الالتزام بتلك التعليمات حيث سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية تجاه المخالفين بمعرفة إدارة المرور بشرم الشيخ، متمنيًا النجاح للمنتدى والانطباع الجيد لجميع وافدى مدينة شرم الشيخ.

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محافظ جنوب سيناء يطالب السائقين الالتزام بالزى المخصص لهم

 

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رسم وتخطيط الطرق فى مدينة شرم الشيخ

 

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إعادة رصف الطرق فى شرم الشيخ استعدادا لمنتدى شباب العالم

 

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جدارية المؤتمر العربى الأوروبى الأول فى مدينة شرم الشيخ

 

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تخطيط وتجميل الطرق فى شرم الشيخ استعدادا لمنتدى شباب العالم

 

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انشاءات واستعدادات مدينة شرم الشيخ لاستضافة منتدى شباب العالم

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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