شكرا لقرائتكم خبر عن عزل ترامب.. نائب جمهورى يهاجم نانسى بيلوسى ويصف الجلسات بالمزعجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب دوج كولين العضو الجمهوري البارز في اللجنة القضائية بمجلس النواب الأمريكى، إن الطريقة التي تجري بها تحقيق عزل ترامب تزعجه على حد وصفه الى ما لا نهاية.

وفى كلمته خلال افتتاح أعمال اللجنة لمناقشة القضية منذ قليل، قال: "أحب هذه المؤسسة ، لكن في خلال الأيام الثلاثة أو الأربعة الماضية ، رأيت أشياء تزعجني ويجب أن تزعج الجميع".

وذكر أن رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي أعلنت أن المجلس يمضي قدماً في عملية العزل بعد جلسة واحدة فقط في اللجنة القضائية.. وأضاف أن هذه الإجراءات ضد ترامب "قد تُعرف باسم عزل مجموعة التركيز".

ووفقا لما بثته شبكة سى إن إن، قال القيادى الجمهوري "إن عزل مجموعة التركيز يأخذ الكلمات ويأخذها إلى الناس ويقول كيف يمكننا أن نفسر ذلك بشكل أفضل لأننا لا نملك الحقائق لمطابقتها".

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وواصل كولينز انتقاداته فى جلسة اليوم باعتبارها شيئًا يفعله الديمقراطيون لأنهم "بحاجة إلى خطوة جيدة في العلاقات العامة".

ومن المقرر ان يدلي كبير الجمهوريين في اللجنة النائب دوج كولينز ببيانه الافتتاحي بعد كلمة نادلر بعد ذلك سيقدم محامو لجان مجلس النواب ولجان الاستخبارات مرافعات افتتاحية.

وبدوره، عبر رئيس اللجنة القضائية بمجلس النواب جيري نادلر عن اعتقاده أن الرئيس ترامب انتهك يمين منصبه والدستور في ملاحظاته الافتتاحية.