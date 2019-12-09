شكرا لقرائتكم خبر عن التضامن: 15 ديسمبر فتح باب الاشتراك بمسابقة الأم المثالية 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة التضامن الاجتماعى أنه تقرر فتح باب التقدم للاشتراك بمسابقة الأم المثالية فى الدورة الجديدة لعام 2020 من يوم الأحد 15 من ديسمبر الجارى، حتى الخميس 16 من يناير المقبل فى مديريات التضامن الاجتماعي بالمحافظات .

وبدأت الوزارة الاستعدادات الخاصة ببدء فعاليات الدورة الجديدة للمسابقة التى يتم تنظيمها على مستوى محافظات الجمهورية بتشكيل لجان الاختيار على مستوى المديريات لاختيار المرشحات على مستوى كل محافظة ثم لجنة للاختيار مركزيا تضم ممثلين عن عدد من الوزرات على رأسها وزارة الثقافة وممثل عن مجلس النواب والمجالس القومية وخبراء فى التربية وممثلين للجمعيات الاهلية وذلك استعداد لإقامة الاحتفال السنوى المركزي لعيد الام فى مارس من العام القادم حيث انتهت اللجنة المشكلة للاحتفال بعيد الام من وضع المعايير والشروط الخاصة باختيار الفئات المكرمة لهذا العام.

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وتأتى أهم الشروط الخاصة باختيار الامهات المثاليات لعام 2020 التأكيد على معيار عطاء الام واعلاء القيم الانسانية وترسيخ معنى الاسرة وقدرتها على الحفاظ على تماسكها وترابطها وايجاد التوازن بين المسئوليات المتعددة للام واحتضان ورعاية الابناء واحتوائهم بالعطف والحنان وتعزيز القيم الايجابية وكفاح الام والقدرة على مواجهة التحديات والحفاظ على كيان الاسرة كذلك من تلك الشروط اعلاء قيمة الاسرة البديلة وتشجيعها على كفالة الايتام والاطفال بلا مأوى وتفعيل دورها وتعظيمه بهدف توفير المناخ الاسرى للأبناء بدور الرعاية

ومن المقرر ان تتضمن الفئات المكرمة لهذا العام تكريم الام المثالية على مستوى المحافظات والام البديلة وام من ذوى الاحتياجات الخاصة وأم لابن من ذوى الاحتياجات الخاصة تميز فى احدى المجالات الرياضية او الفنية او العلمية على الا يقل سن الام عن 50 سنة فى 31 ديسمبر 2019 مع الالمام بالقراءة والكتابة على الاقل والا يزيد عدد الابناء عن 3 ابناء ويستثنى فى ذلك محافظات الحدود ("شمال سيناء وجنوب سيناء – الوادى الجديد – مرسى مطروح – البحر الأحمر – أسوان " وبحد أقصى 5 أبناء وأن يكون جميع الأبناء حاصلين على مؤهل عالى ويستثنى الابن المعاق ذهنيا غير القابل للتعلم.

وأكدت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، أن احتفالية عيد الأم تعد تقليدا هاما تحرص الوزارة على إقامته سنويا والاستعداد له مبكرا نظرا لما يمثله من معانى التقدير والاحترام للمرأة والأم المصرية التى تعكس رموز التضحية والعطاء والنجاح.