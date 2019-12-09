شكرا لقرائتكم خبر عن السيسى يوجه بمواصلة إنجاز كافة المشروعات الجارية بهيئة قناة السويس‎ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسى، بمواصلة إنجاز كافة المشروعات الجارية بهيئة قناة السويس، سواء تلك المتعلقة بتطوير المجرى الملاحي، أو عملية تحديث وتطوير وهيكلة الشركات التابعة للهيئة، خاصةً من خلال تحقيق الاستخدام الأمثل لأصول الهيئة وحوكمة إدارتها وتعظيم الموارد الذاتية، مما يساهم في زيادة حركة السفن، وأخذاً في الحسبان الاعتبارات الاقتصادية الإقليمية والدولية، والتي تستدعي إعداد الدراسات الدورية اللازمة لرصد انعكاساتها.

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جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي، الاثنين، مع الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس. وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول مُتابعة الموقف التنفيذي الخاص بعملية التطوير الجارية بهيئة قناة السويس ومشروعاتها، وأبرزها تطوير المجرى الملاحي للقناة، وإعادة هيكلة الشركات التابعة للهيئة، وتنمية الكوادر البشرية، بالإضافة للإجراءات المُتبعة حالياً لكيفية الاستغلال الأمثل للأصول التابعة للهيئة.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الفريق أسامة ربيع استعرض خلال الاجتماع محاور تطوير المجرى الملاحي لقناة السويس، وذلك عن طريق التحديث الشامل لمحطات الإرشاد ومراكز الحركة بطول مجرى القناة، وتزويدها بأحدث الوسائل العلمية لتصوير ورصد الحركة على مدار الساعة، وكذلك جهود تطوير وتحديث وهيكلة الشركات التابعة للهيئة، وذلك من خلال منظومة متكاملة للإصلاح وإدارة الأصول والمشروعات وتطوير الأعمال وتنمية رأس المال، لا سيما في ظل أهمية تلك الشركات في تقديم الدعم الفني وصيانة الوحدات البحرية، مع عرض ما تم في هذا الصدد من حلول سواء بدمج أو إعادة هيكلة بعض الشركات.

وأوضح رئيس هيئة قناة السويس أيضًا جهود الهيئة في التوجه نحو التحول الرقمي وإنشاء مركز البيانات والربط الإلكتروني بين كافة الجهات التابعة لها، والذي سيتم إطلاقه رسمياً في يناير 2020، فضلاً عن مستجدات التعاون الفني للهيئة مع الشركات الأجنبية والهيئات العالمية المناظرة، وكذلك مجمل النشاط الملاحي للهيئة خلال الفترة من أغسطس إلى أكتوبر من العام الجاري، والتي شهدت أرقامها تحسناً عن ذات الفترة خلال العام الماضي، وذلك من حيث أعداد السفن والبالغة 4982 سفينة، وإجمالي الحمولة الصافية للبضائع ومقدارها 313،9 مليون طن، وأيضاً العائد بالدولار والذي بلغ مليار و497 مليون دولار.