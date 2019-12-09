شكرا لقرائتكم خبر عن «التضامن»: 15 ديسمبر فتح باب الاشتراك بمسابقة الأم المثالية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي أنه تقرر فتح باب التقدم للاشتراك بمسابقة الأم المثالية في الدورة الجديدة لعام 2020 بداية من 15 ديسمبر الجارى حتى الخميس 16 من يناير القادم بمديريات التضامن الاجتماعى بالمحافظات.

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وبدأت الوزارة الاستعدادات الخاصة ببدء فعاليات الدورة الجديدة للمسابقه التى يتم تنظيمها على مستوى محافظات الجمهورية بتشكيل لجان الاختيار على مستوى المديريات لاختيار المرشحات على مستوى كل محافظة ثم لجنة للاختيار مركزيا تضم ممثلين عن عدد من الوزرات على رأسها وزارة الثقافة وممثل عن مجلس النواب والمجالس القومية وخبراء فى التربية وممثلين للجمعيات الأهلية، استعداد لإقامة الاحتفال السنوى المركزى لعيد الأم فى مارس من العام القادم حيث انتهت اللجنة المشكلة للاحتفال بعيد الأم من وضع المعايير والشروط الخاصة باختيار الفئات المكرمة لهذا العام.

وتأتى أهم الشروط الخاصة باختيار الأمهات المثاليات لعام ٢٠٢٠ التأكيد على معيار عطاء الام واعلاء القيم الانسانية وترسيخ معنى الاسرة وقدرتها على الحفاظ على تماسكها وترابطها وايجاد التوازن بين المسئوليات المتعددة للام واحتضان ورعاية الابناء واحتوائهم بالعطف والحنان وتعزيز القيم الايجابية وكفاح الام والقدرة على مواجهة التحديات والحفاظ على كيان الاسرة كذلك من تلك الشروط اعلاء قيمة الاسرة البديلة وتشجيعها على كفالة الايتام والاطفال بلا مأوى وتفعيل دورها وتعظيمه بهدف توفير المناخ الاسرى للابناء بدور الرعاية.

وأكدت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعى أن احتفالية عيد الأم تعد تقليدا هاما تحرص الوزارة على اقامته سنويا والاستعداد له مبكرا، نظرا لما يمثله من معانى التقدير والاحترام للمراة والأم المصرية التى تعكس رموز التضحية والعطاء والنجاح.