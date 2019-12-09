شكرا لقرائتكم خبر عن «عبدالعال»: لن أكون رئيسًا لمجلس يدار جماعيًا.. وهذا عودة لزمن «الحزب الشيوعي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

رفض الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، ما ذكره النائب عبدالحميد كمال حول أن «اللجنة العامة هي من تضع جدول الأعمال للجلسة العامة للمجلس».

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وقال «عبدالعال» خلال الجلسة العامة، الإثنين، إنه «من يضع جدول الأعمال هو مكتب المجلس، ولا أريد أن أسمع هذه التفسيرات مرة أخرى«

وأضاف: «أنا لم أدرس ميكانيكا، وإنما كنت أدرس القانون، لأنه لو هذا الكلام صحيح يبقى ده مش مجلس ده حاجة تانية»، مؤكدًا أن «اللجنة العامة لا اختصاص لها في جدول الأعمال، وإلا تحول الأمر إلى إدارة جماعية، ولو حدث هذا نكون رجعنا للحزب الشيوعى السوفيتي القائم على الإدارة الجماعية، ومتبقى 24 جلسة على نهاية المجلس.. أبقوا هاتوا مكتب مجلس يدير المجلس».

وتابع: «لو وضعت اللجنة العامة جدول الأعمال، فلن أكون رئيسًا لهذا المجلس، وقتها شوفوا حد تاني يضع جدول الأعمال واصنعوا المجلس المقبل كما تشاؤون«.