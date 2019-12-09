شكرا لقرائتكم خبر عن «البيئة»: ورشة عمل حول الإجراءات التعاقدية لمشروعات برنامج إدارة المخلفات الصلبة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقدت وزارة البيئة، من خلال البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة، التابع للوزارة، ورشة عمل تحت عنوان «مناقشة الإجراءات التنفيذية التعاقدية لمشروعات المرحلة الثالثة من البرنامج»، حيث تهدف تلك المرحلة إلى استكمال إنشاءات البنية التحتية لمشروعات إدارة المخلفات الصلبة بمحافظات البرنامج (قنا – أسيوط- كفر الشيخ- الغربية) للنهوض بمنظومة النظافة العامة.

شارك في ورشة العمل، ممثلو وزارة البيئة بجهازيها جهاز شؤون البيئة، وجهاز تنظيم إدارة المخلفات، وكل من البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة وشركاء التنمية من بنك التعمير الألمانى «KFW» وهيئة التعاون الدولى الألمانية «GIZ» والجهات الإستشارية للبرنامج بالإضافة إلى عدد من ممثلي وحدات إدارة المخلفات الصلبة في المحافظات الأربعة التابعة له.

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وتأتى هذه الورشة في إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، بتكثيف جهود التعاون مع شركاء التنمية لإستكمال مشروعات البنية التحتية للنهوض بمنظومة المخلفات من خلال نقل الخبرات ورفع قدرات العاملين بوحدات إدارة المخلفات الصلبة بالمحافظات والتدريب على فهم الإجراءات المتبعة للتخطيط وإبرام العقود وطرح المناقصات وإتمام عمليات المشتريات طبقا لأحدث النظم والإدلة الإرشادية العالمية.

وناقشت الورشة أهم الإجراءات المتبعة للتخطيط طبقا للنماذج والأدلة الإرشادية المتبعة لبنك التعمير الألمانى الذي يقوم بتمويل المشروع وبما يتفق مع القوانين المصرية وذلك بهدف تحقيق الأهداف المرجوه من هذا البرنامج من خلال تطبيق نظم الإدارة الحديثة وتعزيز مبادىء الحوكمة ورفع كفاءة العمل لتنفيذ منظومة المخلفات الصلبة البلدية بالأربع محافظات (قنا – أسيوط- كفر الشيخ – الغربية).

كما تم خلال الورشة عرض أهم التجارب الناجحة والدروس المستفادة إلى جانب الخطط المستقبلية للمضي قدما في إجراءات التخطيط والطرح وإتمام عمليات المشتريات وتحديد الميزانيات المطلوبة بالإضافة إلى عقد جلسات مع المحافظين والمسئولين بالمحافظات الأربعة لمتابعة تنفيذ المشروعات للنهوض بالمنظومة.