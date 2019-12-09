شكرا لقرائتكم خبر عن «كسر مفاجئ» يتسبب في انقطاع المياه عن 9 مناطق بالقاهرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، حدوث كسر مفاجئ بخط المياه الرئيسى قطر 1000مم القادم من محطة العبور بطريق بلبيس، الأمر الذي يترتب عليه انقطاع المياه عن مناطق (جمال عبدالناصر ومتفرعاته – مدينه قباء – عمارات الفاروقيه – قطاع الامن المركزي – تقسيم عمر بن الخطاب – مساكن الضباط – أطلس 3 – مساكن النيل – وبعض مناطق توسعات النهضة الجديدة).

واعتذرت الشركة، في بيان صحفي لها، عن هذا العطل الخارج عن إرادتها، لافتة إلى أنها تبذل قصارى جهدها لإنهاء أعمال الاصلاح في أقل فترة زمنية ممكنة، كما قامت الشركة بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125.