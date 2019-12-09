محافظ الدقهلية يتفقد معدات هيدروليك جديدة لتطوير منظومة النظافة (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، الاثنين، نماذج لمعدات نظافة هيدروليك جديدة لتطوير وتدعيم منظومة النظافة بالمحافظة شملت اللودر الزاحف لرفع الأتربة والسيارة المكنسة الهيدروليكية.

وأكد محافظ الدقهلية، في بيان صحفي، الاثنين، على «سيتم التعاقد على المعدات الجديدة بعد استيفاء الإجراءات القانونية لتعميم نموذج اللودر الزاحف في جميع مراكز ومدن المحافظة»، مضيفًا «أن هناك 22 جرار زراعي ومعدات مهدرة وجدتها خلال زيارتي لمصنع تدوير القمامة بقلابشو وسيتم صيانتها ورفع كفاءتها وتطويرها لتصبح مكانس للاتربة ولغسيل الطرق والشوارع».

وأوضح «مختار» أن هذه المعدات ستساهم في تطوير منظومة النظافة وتحافظ على المال العام من الإهدار لتحقيق الاستفادة القصوى من كل معدة موجودة بلا عمل.

محافظ الدقهلية يتفقد معدات هيدروليك جديدة لتطوير منظومة النظافة

محافظ الدقهلية يتفقد معدات هيدروليك جديدة لتطوير منظومة النظافة