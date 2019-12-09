شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة بني سويف تطلق مبادرة «أوعى تستسلم: حياتك تهمنا» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلقت جامعة بني سويف، برعاية الدكتور منصور حسن، رئيس الجامعة، مبادرة «أوعى تستسلم: حياتك تهمنا»، بحضور الدكتور بدر نبيه نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والشيخ محمد أبوحطب وكيل وزارة اﻷوقاف ببني سويف، والقمص أثناسيوس فوزى مقرر اللجنة الثقافية بكنيسة المطرانية ببني سويف، والدكتور هاني حامد دسوقي عميد كلية التمريض وأستاذ الطب النفسي بكلية الطب البشري بالجامعة، وذلك لتوعية الشباب بأهمية الحياة ومنع الانتحار والتمسك بتعاليم الأديان السماوية التي ترفض هذا الفعل.

وأكد منصور حسن أن هذه المبادرة تأتي في إطار دور الجامعة لتوعية شباب مصر بأهمية الحفاظ على حياتهم ومقاومة هذه اﻷفكار، حيث وجه بضرورة تبنى هذه المبادرة من خلال عقد سلسلة من الندوات بكل كلية من كليات الجامعة.

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وأشار محمد أبوحطب إلى أن «الدين الإسلامي يحرم قتل النفس البشرية فما بال الإنسان بقتل نفسه، وأن الله عز وجل خلق هذه النفس وهو أعلم بها وأرحم بها من والديها لذا يجب منع هذا الفعل والعودة إلى الله عز وجل».

وخلال كلمة القمص أثناسيوس شدد على تحريم الدين المسيحي لهذا الفعل، وأنه يحرم الصلاة على المنتحر، وأنه لابد من طلب يد العون إذا ما وجد الانسان نفسه منحازاً لهذا الطريق.

وفي الختام، أكد الدكتور هاني حامد، عميد كلية التمريض، أن وحدة الطب النفسي بالجامعة على استعداد لاستقبال كافة الحالات والإجابة على كافة الاستشارات النفسية وعلاج الضغوط النفسية، وأضاف أن لأساتذة الجامعات دور هام وحيوي في هذا الشأن، وأنه لابد أن تنتبه الأسر لأولادها ولابد من تقرب أساتذة الجامعات من طلابها ومحاولة حل المشكلات التي تواجههم، موضحاً العلامات والدلائل التي يجب طلب المشورة فيه، وكيفية المواجهة.

مبادرة «أوعي تستسلم حياتك تهمنا» في بني سويف

مبادرة «أوعي تستسلم حياتك تهمنا» في بني سويف

مبادرة «أوعي تستسلم حياتك تهمنا» في بني سويف

مبادرة «أوعي تستسلم حياتك تهمنا» في بني سويف

مبادرة «أوعي تستسلم حياتك تهمنا» في بني سويف

مبادرة «أوعي تستسلم حياتك تهمنا» في بني سويف

مبادرة «أوعي تستسلم : حياتك تهمنا» بجامعة بني سويف

مبادرة «أوعي تستسلم : حياتك تهمنا» بجامعة بني سويف

مبادرة «أوعي تستسلم : حياتك تهمنا» بجامعة بني سويف

مبادرة «أوعي تستسلم : حياتك تهمنا» بجامعة بني سويف

مبادرة «أوعي تستسلم : حياتك تهمنا» بجامعة بني سويف

مبادرة «أوعي تستسلم : حياتك تهمنا» بجامعة بني سويف

مبادرة «أوعي تستسلم : حياتك تهمنا» بجامعة بني سويف

مبادرة «أوعي تستسلم : حياتك تهمنا» بجامعة بني سويف

مبادرة «أوعي تستسلم : حياتك تهمنا» بجامعة بني سويف