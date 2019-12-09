شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة يفتتح توسعات معهد بحوث الهندسة الوراثية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح الدكتور عزالدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، توسعات معهد بحوث الهندسة الوراثية الجديدة بالدور العلوي، والتي يبلغ عددها حوالي 8 معامل من بينها: الضغوط البيولوجية من حرارة وملوحة وجفاف، ومعمل السيرولوجي، ومعمل النانو بيوتكنولوجي، فضلاً عن معمل التدريب والقاعة الملحقة بها، وغرفتين لنمو النبات، وذلك بهدف إنتاج نباتات مقاومة للظروف البيئية غير الملائمة.

كما افتتح وزير الزراعة أيضاً على هامش ورشة العمل السنوية والتي أقيمت تحت عنوان: «تطبيقات التكنولوجيا الحيوية حلول للتحديات الزراعية»، الصوبات الزراعية التجريبية التابعة للمعهد والبالغ عددها 3 صوب تم تجديدها جميعاً، وزراعتها بالبطاطس، وذلك ضمن المشروع القومي لإنتاج البطاطس، لتكون باكورة الإنتاج المحلي من تقاوي البطاطس لتقليل استيرادها من الخارج.

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وافتتح أبوستيت التجديدات والتوسعات الخاصة بمصنع الصويا، والتابع لمعهد بحوث تكنولوجيا الأغذية، والذي تم إنشاؤه عام ١٩٩٤ بمنحة أمريكية جامعة إلينوي، حيث يعتبر أول مصنع في الشرق الأوسط في هذا المجال، وتبلغ سعته اليومية حوالي ٢ طن، ويضم المصنع الخط الجاف لإنتاج دقيق الصويا وزيت الصويا ومركز بروتين (بديل للحوم) وايضاً انتاج قشر الصويا، والذي يستخدم كأعلاف، فضلاً عن الخط الرطب والذي تم تشعيله بعد فترة توقف، لحيث ينتج منتجات الألبان مثل حليب الصويا، زيادى الصويا، ايس كريم الصويا، وحليب رايب الصويا وأيضاً صوص الصويا.

كما افتتح المخبز البلدي التابع للمعهد بعد تجديده، حيث يقوم بانتاج وتطبيق تجارب الخبز مثل إنتاج خبز دقيق الحبة الكاملة وايضاً إحلال دقيق القمح بنسب 20%، لكل من دقيق الشعير والذرة الرفيعة والذرة الشامية البيضاء، كما ينتج خبزا بلديا للعاملين بالمركز بأسعار مخفضة.

وقالت الدكتورة إيمان سالم مدير المعهد أن المعهد يستهدف الارتقاء بجودة المنتجات الغذائية وإنتاج غذاء آمن صحياً مرتفع القيمة الغذائية وذى تكلفة مناسبة مع الوصول بتلك المصنعات إلى المستوى الذي يتماشي مع المواصفات القياسية الدولية مما يعمل على زيادة قدرتها التنافسية، فضلاً عن نقل التكنولوجيا الحديثة وطرق رقابة الجودة والسلامة الغذائية لمصانع الأغذية، والمساهمة في حل بعض من المشكلات القومية بغرض تقليل الاستيراد.

رافق الوزير خلال الافتتاحات الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتورعادل عبدالعظيم وكيل مركز البحوث الزراعية للإرشاد والتدريب، والدكتورة شيرين عاضم وكيل المركز للبحوث والدراسات، والدكتور سامي درويش وكيل المركز للانتاج، وعدد من مديري المعاهد والمعامل وقيادات وزارة الزراعة.