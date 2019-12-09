شكرا لقرائتكم خبر عن «الرقابة الصحية» تشكل فرق لمتابعة منظومة التأمين الصحي الشامل ببورسعيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شكلت الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، إحدى هيئات منظومة التأمين الصحي الجديدة، فرق مرور لمتابعة الخدمات الصحية المقدمة بمنظومة التأمين الصحي الشامل ببورسعيد، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى برفع كفاءة وتطوير الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

ويأتي ذلك في ظل متابعة الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، والدكتور أشرف اسماعيل، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، وقياس رضاء متلقي الخدمة العلاجية بالمنظومة الشاملة وجودتها وتلافي السلبيات بها.

وانطلقت، الاثنين، فرق مرورية لمتابعة سير العمل وتقديم الخدمة العلاجية وعمل استبيان لقياس رضاء متلقي الخدمة بمستشفى الحياة ووحدة بورفؤاد ثان ببورفؤاد وكذلك مستشفى ومركز العرب ببورسعيد، وذلك في ظل التنسيق والتعاون مع هيئة الرعاية الصحية والدكتور حسن الإسناوي مدير عام فرع الهيئة ببورسعيد.