شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بني سويف يتابع إجراءات إصلاح كوبري النيل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انتقل الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف لمتابعة المستجدات بشأن هبوط مفاجئ محدود في البلاطة العلوية بمطلع كوبري بني سويف العلوي على النيل من الناحية الشرقية، حيث ناقش المحافظ مع استشاري ومسؤولى هيئة الطرق والكباري الحلول الجذرية المطروحة لحل المشكلة للبدء الفوري في أعمال التنفيذ، حيث أكد المحافظ على أهمية تنفيذ حلولا نهائية ومنع امكانية حدوث الهبوط مجددا، حفاظًا على سلامة المواطنين، والسيولة المرورية بالمنطقة الحيوية.

وكلف محافظ بني سويف مسؤولى المرور بوضع الحلول والبدائل المرورية العاجلة بالمنطقة، خاصة وأنه تم بالفعل غلق الاتجاه الذي شهد الهبوط المفاجئ والذي يسلكه القادم من منطقة شرق النيل إلى مدينة بني سويف ،مشددا على توفير كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة من وضع علامات إرشادية وحواجز مرورية وخدمات مرورية بشكل مستمر، لإتاحة المكان لتنفيذ أعمال الإصلاحات بمحيط الجزء الهابط ببداية مطلع الكوبري.

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وتم الاتفاق على استمرار غلق الاتجاه القادم من الشرق إلى الغرب، وتوجيه السيارات القادمة من الشرق إلى محور عدلي منصور بجانب استمرار تشغيل الاتجاه القادم من الغرب إلى الشرق بكوبري بني سويف العلوي، حيث وجه المحافظ مسؤولي المرور بوضع كمين ثابت مؤقت لتوجيه السيارات القادمة من ناحية الشرق إلى محور منصور، مع وضع لوحة ارشادية موضح عليها الاتجاه الصحيح المؤدي إلى المحور.

حيث أكد العقيد مدحت قرني، وكيل مرور بني سويف التزام المرور بتوفير الخدمات المرورية اللازمة لتوجيه السيارات القادمة من ناحية قرى الشرق سواء من الناحية الجنوبية أو الشمالية ومدينة بني سويف الجديدة، والسيارات القادمة عبر بوابة بني سويف الشرقية ( طريق الصحراوي الشرقي ) مع ارشادهم نحو محور عدلي منصور، وذلك لمنع حدوث أي تكدس مروري أو تعطيل لحركة السير، ولسير أعمال الاصلاح بالخط الزمني المحدد.

وكلف المحافظ مسؤولى هيئة الطرق بإعداد تقرير فني مفصل عن الحالة الفنية والإنشائية للكوبري العلوي على النيل كإجراء احترازي ،مع التأكيد على سرعة انجاز أعمال الإصلاح في أقرب وقت ممكن حتى يتم تشغيل الكوبري بالكامل في الإتجاهين، وتعود الحركة المرورية لطبيعتها.

رافق المحافظ خلال زيارته كل من اللواء هشام شادي السكرتير العام، والمهندس أحمد الناقة مدير عام الطرق والكباري، والمهندس ناصر فراج مدير عام الطرق والنقل، والعقيد مدحت قرني وكيل إدارة المرور، وعدد من التنفيذيين المعنيين.