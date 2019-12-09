شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من «المشاط» بعد تصدر «شرم الشيخ» قائمة المطارات الأسرع نموًا بأفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تصدَر مطار شرم الشيخ الدولى قائمة أسرع المطارات نموا في أفريقيا لعام 2019، كما حصل مطار الغردقة الدولى على المركز الثالث في هذه القائمة التي ضمت عشرة مطارات على مستوى أفريقيا، وذلك وفقاً لدراسة جديدة قامت بها مؤسسة «روتس أونلاين»، المتخصصة في متابعة صناعة الطيران وحركة الملاحة.

ولفتت الدراسة إلى تقرير مؤسسة «سابري» العالمية لتحليل حركة السياحة والسفر، والذى أشار إلى ارتفاع الحجوزات بمطار شرم الشيخ الذي يعد ثالث أكثر المطارات المصرية التي تشهد حركة في أعداد المسافرين من 1.16 مليون مقعد في 2018 إلى 1.49 مليون مقعد في 2019 بنسبة نمو 28.9%، كما زادت أعداد الركاب القادمين إلى مطار الغردقة بنسبة ١١،٩٪ عن العام الماضي.

ومن جانبها، هنأت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، مصر بتصدر مطارى شرم الشيخ والغردقة هذا التقرير مما يعكس نجاح جهود الترويج لمصر عالميا، وثقة العالم في المقاصد المصرية.

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وأشارت المشاط إلى أن أحد الركائز الرئيسية لمحور الترويج والتنشيط ببرنامج الاصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة هو الترويج لكل منطقة سياحية على حدة، مثل شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان وسيوة وغيرها من المقاصد السياحية التي تزخر بها مصر، وذلك لتسليط الضوء بشكل أكبر على مقوماتها الفريدة Branding by Destination، وهذا ما تقوم به الوزارة في الأسواق المختلفة للترويج لكل مقصد Charming Sharm، Magnificent Marsa Allam، Lovely Luxor، Happening Hurghada، Serene Sahel Hashish, Spectacular Siwa, Captiviting Cairo, Amazing Aswan، وغيرها، هذا بالاضافة إلى الركائز الأخرى لمحور الترويج والتنشيط وهي الترويج لافتتاح المتحف المصرى الكبير GEM 2020، وحملة People 2 People، لافتة إلى أن فيلم هذه الحملة حصل على المركز الأول كأفضل فيلم دعائى في الشرق الأوسط وذلك خلال المؤتمر الثانى والعشرين لمنظمة السياحة العالمية في سان بطرسبرج هذا العام.

وذكرت الوزيرة أن مطار شرم الشيخ سيشهد زيادة كبيرة في أعداد السائحين الوافدين إليه خلال الفترة القادمة خاصة بعد قرار الحكومة البريطانية باستئناف حركة الطيران إلى مدينة شرم الشيخ مما يؤكد على الأمن والأمان الذي تتمتع به مصر خاصة بعد الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية لتعزيز منظومة الأمن على كافة المستويات سواء في المطارات أو المناطق السياحية.

وأشارت إلى برنامج تحفيز الطيران الجديد الذي أطلقته الوزارة في شهر نوفمبر الماضي والذي حقق نتائج ايجابية منذ إطلاقه وكان له أثرا ملحوظا على ارتفاع معدلات الحركة السياحية الوافدة لمصر، موضحة أن أهم المعايير التي يلتزم بها البرنامج الجديد هي عدم التمييز بين الطيران العارض والمنتظم، وتمييز المحافظات التي تأثرت معدلات السياحة الوافدة إليها في الفترة الأخيرة لدفع مزيد من الحركة إليها، مضيفة أن برنامج التحفيز سيقوم بإعطاء حوافز إضافية تصاعدية كل 6 أشهر على الرحلات المحفزة، مما أسهم في جذب سائحين من أسواق جديدة من خلال تشغيل مسارات خطوط جوية وتنشيط الحركة في المطارات الإقليمية والمناطق السياحية المختلفة وضمان استمرار الحركة السياحية إلى مصر.

وأكدت الوزيرة أهمية مطار الغردقة الدولي حيث أنه يخدم العديد من المقاصد الأخرى، مشيرة إلى مشاركتها للفريق يونس المصرى وزير الطيران المدني في يوليو الماضى في افتتاح أعمال التطوير بمطار الغردقة الدولى ومبنى الركاب الجديد رقم (2) عقب الانتهاء من تطويره ورفع كفاءته وزيادة قدرته الإستيعابية ليكون جاهزاً للزيادة المرتقبة في أعداد الأفواج السياحية الوافدة من وإلى مدينة الغردقة.

وأعربت عن تقديرها للجهود الكبيرة التي تقوم بها وزارة الطيران المدنى لإنشاء مطارات جديدة، بالإضافة إلى رفع كفاءة وتطوير جميع المطارات المصرية للارتقاء بمستوي الخدمة المقدمة للمسافرين، ورفع القدرة التنافسية للمطارات المصرية عالميا مما يساهم في زيادة حركة السياحة الوافدة لمصر.