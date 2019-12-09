شكرا لقرائتكم خبر عن استعدادات «الطيران المدني» لمنتدى شباب العالم 2019 بشرم الشيخ (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الفريق يونس المصرى وزير الطيران المدنى إن وزارة الطيران على أهبه الاستعداد لاستقبال ضيوف مصر المشاركين في منتدى شباب العالم 2019 بمدينة شرم الشيخ. وقال «المصري» في تصريحات صحفية، الإثنين، إن مطارات القاهرة وشرم الشيخ والشركة الوطنية مصر للطيران باعتبارها الناقل الرسمي للمنتدى قد أنهت استعداداتهم لاستقبال الضيوف المشاركين في هذا الحدث.

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وأعطى الوزير توجيهاته بتقديم كافة التسهيلات اللازمة لاستقبال ضيوف المنتدى وذلك بإنهاء إجراءات وصولهم ومغادرتهم بسهولة ويسر مع توفير أعلى مستويات الراحة والأمان لما للمنتدى من أهمية دولية كبيرة حيث يساهم في بناء وتكوين صورة طيبة وانطباعات إيجابية عن مصر ومكانتها أمام جميع دول العالم.

وأشار إلى أن وزارة الطيران المدني أنهت كافة الاجتماعات التحضيرية والتنسيقية اللازمة لاستقبال المطارات المصرية لهذا الحدث الهام مؤكدًا أن المطارات المصرية جاهزة بشكل تام وعلى أعلى مستوى من الناحية الأمنية لاستضافة مثل هذه المؤتمرات الدولية الهامة مضيفًا أن وزارة الطيران بالتعاون والتنسيق مع كافة الوزارات والجهات المعنية على أعلى درجة من الجاهزية لاستقبال ضيوف مصر المشاركين في المنتدى بمدينة السلام العالمية إحدى أهم الوجهات السياحية الدولية، كما حث الوزير العاملين بالمطارات المصرية المستضيفة لضيوف مصر بضرورة الالتزام وبذل مزيد من الجهد والعمل الجاد من أجل تمثيل مكانة مصر دوليًا والخروج بصورة مشرفة لائقة أمام الوافدين من جميع دول العالم.

وأنهت أجهزة مطاري القاهرة وشرم الشيخ كافة الاستعدادات والتجهيزات اللازمة لاستقبال وفود المنتدى كما تم تجهيز فرق عمل من العلاقات العامة وخدمات الركاب لاستقبال المشاركين لإرشاد الوفود وإمدادهم بكافة المعلومات حول المشاركة في أنشطة المنتدى كما تم تزيين المطارات المستضيفة لوفود المؤتمر والأتوبيسات الناقلة لهم بشعار ولافتات المنتدى، وتخصيص ساحات انتظار للسيارات الخاصة بالمؤتمر وتم رفع كفاءة حدائق فناء المطار الداخلي والخارجي بما يتناسب مع الوجهة الحضارية لمطار شرم الشيخ الدولي ومن الجدير بالذكر أنه قد تم تجهيز وتخصيص مبنى الركاب رقم (2) الذي تم افتتاحه مؤخرًا لسفر الوفود وتوديعهم عقب انتهاء فعاليات المنتدى.