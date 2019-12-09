شكرا لقرائتكم خبر عن «فائق» يطالب بـ«تمكين الشباب» في الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد محمد فائق، رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، على أهمية تضافر جهود المجتمع الدولي لحماية حقوق الإنسان قى ظل ما يشهده العالم من صراعات أثرت على هذه الحقوق، بالإضافة إلى وضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان، وتمكين الشعوب من التمتع بحقوقها كاملة بدون أي تمييز.

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وشدد «فائق»، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمى لحقوق الإنسان، على ضرورة تمكين الشباب والاستماع لآرائهم بوصفهم عناصر بناءة للتغيير، وتعزيز مشاركتهم وتوظيف ما يتحلون به من إمكانيات كعنصر تحفيز نحو بناء عالم أفضل، وأهمية تشجيع وتحفيز وتسليط الضوء على دورهم في جميع أنحاء العالم في تعزيز وحماية حقوق الإنسان ومناهضة العنصرية وخطاب الكراهية والتمييز.

ويعقد المجلس بالتعاون مع المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، والمنظمة العربية لحقوق الإنسان، ومؤسسة كيميت بطرس غالى للسلام والمعرفة، احتفالية بمناسبة اليوم العالمى لحقوق الإنسان، يوم 11 ديسمبر الجاري، للتأكيد على الإعمال الكامل للمبادىء الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وفي غيره من المواثيق الدولية ونشر الوعى بها.

يذكر أن الاحتفال العالمي في العاشر من ديسمبر من كل عام، وهو اليوم الذي اعتمدت فيه الجمعية العامة للأمم المتحدة الإعلان العالمى لحقوق الإنسان سنة 1948،ويأتى شعارالاحتفال باليوم العالمى لحقوق الإنسان هذا العام بعنوان «الشباب يدافعون عن حقوق الإنسان».