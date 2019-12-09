شكرا لقرائتكم خبر عن رفع الجلسة العامة للبرلمان بعد الموافقة على 9 قوانين تخص الغاز والبترول والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
وكانت الجلسة العامة اليوم ناقشت ما يقرب من 20 بيان عاجل للنواب حول العديد من الموضوعات، كما وافق المجلس على 9 مشروعات قوانين للبحث عن البترول والغاز
ومن المنتظر أن يناقش المجلس غدا نحو 13 طلب احاطة موجه لوزيرة الثقافة.
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