شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. دار الإفتاء: الدعاء بإطالة العمر جائز ومستحب شرعا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور مجدى عاشور، المستشار العلمى لمفتى الجمهورية، وأمين الفتوى فى دار الإفتاء المصرية، أن الدعاء بإطالة العمر هو جائز ومستحب شرعا.

وأضاف عاشور، خلال بث مباشر لدار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:"خيركم من طال عمره وحسن عمله"، لذلك من المستحب أن ندعو لأنفسنا وللآخرين ونقول:"اللهم اجلعنى ممن يطول عمرهم ويصلح عملهم فى عافية"

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وتجرى دار الإفتاء المصرية، بشكل دورى بثا مباشرا عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك للإجابة على أسئلة المتابعين، من خلال أمناء الفتوى بالدار.



