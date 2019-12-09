شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. قيادات الداخلية تستقبل طلاب كلية الشرطة الجدد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتظم الطلاب الجدد المقبولين من حملة شهادة الثانوية العامة والأزهرية وما يعادلها وخريجى كليات الحقوق وخريجى وخريجات الكليات المختلفة من الجامعات المصرية بـ كلية الشرطة هذا العام داخل كليتهم كأولى خطواتهم نحو تحمل المسئولية وحمل رسالة الأمن والأمان فى ربوع وطنهم الغالى.

وكان فى إستقبالهم قيادات الأكاديمية والكلية، حيث إستعدت الكلية لهذا الإستقبال بوضع لافتات الترحيب على بوابات الدخول وفى ساحات إنتظار الطلبة، كما عزفت موسيقات الأكاديمية المقطوعات الوطنية والحماسية إحتفاءً بالطلبة الجدد.

وأعرب أهالى الطلبة الجدد عن فخرهم وإعتزازهم بإنضمام أبنائهم إلى هيئة الشرطة ليواصلوا ملحمة العطاء والتضحية والفداء تحقيقاً لأمن وأمان وإزدهار مصرنا الغالية وخدمة شعبها العظيم.

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أسر الطلاب



الطلاب الجدد



رئيس أكاديمية الشرطة يستقبل الطلاب