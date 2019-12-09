شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. الخليج 365 يكرم غادة والى بمناسبة اختيارها وكيل سكرتير الأمم المتحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كرم "الخليج 365 " الوزيرة غادة والى وزير التضامن الاجتماعى بمناسبة اختيارها لمنصب وكيل السكرتير العام ومديرا تنفيذياً لمنظمة الأمم المتحدة المعنية بمكافحة المخدرات والجريمة، ومديرًا عاما لمكاتب الأمم المتحدة في فيينا

وقام الكاتب الصحفى خالد صلاح رئيس مجلس الادارة ورئيس تحرير "الخليج 365 " بإهداء الوزيرة درع المؤسسة تكريما لها بمناسبة المنصب الجديد الذى يعد فخرا للمصريين والوطن العربى وأيضا جهودها فى الوزارة على مدار 6 سنوات التى تولت حقيبتها حيث نجحت فى إدارة العديد من الملفات الاجتماعية المهمة وملف التأمينات الاجتماعية والمعاشات وتنفيذ الخطة القومية لمكافحة تعاطى المخدرات .

وعلى هامش التكريم أجرى الخليج 365 حوارا مع الوزيرة بحضور دندراوى الهوارى رئيس التحرير التنفيذى لـ" الخليج 365 " ويوسف ايوب رئيس تحرير جريدة صوت الأمة ومدحت وهبة نائب رئيس قسم الاخبار باليوم السابع سينشر لاحقا .













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