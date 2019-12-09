شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البرلمان غاضبًا: باقى 25 جلسة.. واصنعوا بالمجلس المقبل ما شئتم والان مع تفاصيل الخبر
وشدد "عبد العال" فى كلمته خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن: "هيئة المكتب هى المنوطة بعمل جدول الأعمال، أنا دارس قانون مش ميكانيكا، أما أن تضع اللجنة العامة جدول أعمال الجلسة، معناه أن الإدارة جماعية، والإدارة الجماعية تعنى فوضى، يبقى رجعنا للحزب الشيوعى السوفيتى من تانى، وهو غير مقبول".
وتابع رئيس البرلمان حديثه: "لو كانت اللجنة العامة بتحط جدول الأعمال، مستحيل أكون أنا رئيس المجلس، شوفوا حد تانى وقتها، باقى 25 جلسة، هتشوفوا بعضكم 25 يوم، واصنعوا بالمجلس القادم ما شئتم".
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس البرلمان غاضبًا: باقى 25 جلسة.. واصنعوا بالمجلس المقبل ما شئتم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.