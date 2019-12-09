شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البرلمان غاضبًا: باقى 25 جلسة.. واصنعوا بالمجلس المقبل ما شئتم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استنكر الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، قول النائب عبد الحميد كمال، بأن اللجنة العامة منوطة بعمل جدول أعمال الجلسات، مؤكداً: "وضعت الدستور مادة مادة، وشاركت فى وضع اللائحة، التى جاء نصوص فيها مخالفة للدستور للظروف المحيطة حينئذ، حتى أن إقحام السلطة التنفيذية فى تشكيل اللجنة بوجود المستشار عمر مروان باطل، ومع ذلك حصل".

وشدد "عبد العال" فى كلمته خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن: "هيئة المكتب هى المنوطة بعمل جدول الأعمال، أنا دارس قانون مش ميكانيكا، أما أن تضع اللجنة العامة جدول أعمال الجلسة، معناه أن الإدارة جماعية، والإدارة الجماعية تعنى فوضى، يبقى رجعنا للحزب الشيوعى السوفيتى من تانى، وهو غير مقبول".

وتابع رئيس البرلمان حديثه: "لو كانت اللجنة العامة بتحط جدول الأعمال، مستحيل أكون أنا رئيس المجلس، شوفوا حد تانى وقتها، باقى 25 جلسة، هتشوفوا بعضكم 25 يوم، واصنعوا بالمجلس القادم ما شئتم".