شكرا لقرائتكم خبر عن الرقابة الإدارية: أعدنا للدولة 9.3 مليار جنيه من كشف المخالفات ومكافحة الفساد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أسهمت هيئة الرقابة الإدارية، خلال الفترة من أول سبتمبر عام 2018 وحتى الأن، فى الكشف عن العديد من المخالفات وتحقيق عوائد مالية للدولة، ومكافحة الفساد، واتخاذ الإجراءات الوقائية المانعة له، وتلبية مطالب قطاعات الدولة والمواطنين، ومنها فى مجالات:

1.ضبط القضايا الجنائية والأغذية الفاسدة:

فقد نجحت الهيئة فى تنفيذ 720 قضية جنائية متنوعة تم إحالتها للنيابات المختلفة، و143قضية أخرى تم احالتها للتحقيق من خلال المسئولين بالدولة، ومواجهة انحراف عدد 2849 موظفا عاما من خلال فحص الموضوعات، وضبط أغذية فاسدة بكمية 1400 طن.

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2. تحقيق عوائد مالية لخزانة الدولة:

تمكنت الهيئة من تحقيق عائد مادى للدولة بلغ حوالى 3,4 مليار جنيه، بالإضافة إلى تحقيق وفر مادى بحوالى 5,99 مليار جنيه، ومعاونة بعض الجهات الحكومية فى استرداد حقوق للدولة بلغت حوالى 1,17 مليار جنيه كمستحقات للدولة، وفى مجال الرقابة المانعة فقد تم وضع الضوابط اللازمة لسد الثغرات فى عدد (349) موقعا وتصويب مناقصات وتعاقدات بما قيمته 410,2 مليون جنيه.

3. تلبية مطالب قطاعات الدولة المختلفة والمواطنين:

قامت الهيئة بتلبية عدد (2246) مطلب لقطاعات الدولة المختلفة، وراجعت موقف (10266) موظفا عموميا مرشحا لشغل وظائف قيادية بقطاعات الدولة المختلفة، وساهمت فى حل مشاكل وشكاوى عدد 493 مواطنا ممن تقدموا بشكواهم للهيئة.