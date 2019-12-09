رئيس النواب غاضبا: "فاضل لي 24 جلسة وافعلوا ماشئتم بالبرلمان القادم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي وميرا إبراهيم:

أبدى الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، غضبه مما طرحه النائب عبد الحميد كمال، بشأن أن من يضع جدول أعمال المجلس، هو اللجنة العامة التي تضم كل رؤساء الهيئات البرلمانية ورؤساء اللجان النوعية، وليس مكتب المجلس الذي يضم كل من رئيس المجلس ووكليه قائلا: "مش صح.. وهذا تفسير مشوه للائحة".

جاء ذلك في الجلسة العامة للبرلمان بعد الانتهاء من الاستماع لعدد من البيانات العاجلة، مؤكدا على أن هذا الأمر جرى ترويجه في السابق، ويتكرر الآن، وهو غير صحيح، وتفسير مشوه، متابعا: "أنا شاركت في كتابة الدستور واللائحة أيضا، وترويج مثل هذه الأفكار غير صحيح، من يضع جدول الأعمال هو مكتب المجلس وليس اللجنة العامة، التي لو كانت هي من تضع الجدول لكان الأمر وفق فلسفة الإدارة الجماعية وهو أمر مرفوض".

وواصل عبد العال حديثه الغاضب: "على العموم فاضل حوالي 24 جلسة وأبقوا هاتوا حد يدير زي ما انتو عايزين، واللجنة العامة تضع جدول الأعمال أو أبقوا ديروه أنتم، منطق الإدارة الجماعية فوضى، وهذا أمر غبر مقبول لي وتعد تفسيرات مشوهة للائحة والدستور".

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وتابع حديثه: "الانتخابات قادمة واصنعوا في المجلس القادم ماشئتم"، مؤكدا أن الجميع يعلم أن اللائحة بها بعض البنود المخالفة للدستور ونحن نسير الأمور من أجل المرور بالوضع والسير بالمركب، مستشهدا بحضور وزير شئون مجلس النواب اللجنة العامة وهو أمر مخالف للدستور ولكن يتم تدارك الأمر من أجل الصالح العام وسير الأمور.

ووجه عبد العال انتقاده أيضا لعدم حضور وزير البترول لمناقشات عدد من مشروعات القوانين، قائلا:" أنا بحكم الدستور أقدر أجبر مجلس الوزراء كله للحضور للبرلمان وليست تعنت إطلاقا"، مشيرا إلي أن العالم كله ينسق فيه مجلس الوزراء بشأن اجتماعاته بحيث لا تتصادم مع اجتماعات البرلمان، فيما عقب الوزير عمر مروان وزير شئون مجلس النواب بقوله:"وزير البترول خارج القاهرة وإذان كان موجد سيكون حاضر".

وداعب عبد العال مروان مرو أخري بقوله:" الحكومة سبتك للتصدي لنيران البرلمان بشكل منفرد وأنا أشفق عليك "، فيما عقب مروان بالتأكيد على أن الحكومة تعمل على تنفيذ تعليمات البرلمان.​